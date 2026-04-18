Un joven deja inconsciente a una mujer y le roba tras hacerle un 'mataleón' en Palma

Dos testigos retuvieron al sospechoso, que fue arrestado por agentes de la Policía Local. La Policía Local de Palma ha detenido a un joven rumano de 19 años acusado de un robo con violencia a una mujer. El delincuente realizó un 'mateleón' a la víctima tras abordarla por la espalda y tras dejarla inconsciente la sustrajo el teléfono móvil y las llaves. Los agentes lograron arrestar al sospechoso gracias a dos testigos, que lograron retener al ladrón tras una persecución a pie.