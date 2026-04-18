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Un joven deja inconsciente a una mujer y le roba tras hacerle un 'mataleón' en Palma

Un joven deja inconsciente a una mujer y le roba tras hacerle un 'mataleón' en Palma

Dos testigos retuvieron al sospechoso, que fue arrestado por agentes de la Policía Local. La Policía Local de Palma ha detenido a un joven rumano de 19 años acusado de un robo con violencia a una mujer. El delincuente realizó un 'mateleón' a la víctima tras abordarla por la espalda y tras dejarla inconsciente la sustrajo el teléfono móvil y las llaves. Los agentes lograron arrestar al sospechoso gracias a dos testigos, que lograron retener al ladrón tras una persecución a pie.

| etiquetas: palma , joven , hace , mataleón , deja , mujer , insconciente
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3 comentarios
6 2 0 K 107 Sucesos
#1 DonaldBlake
Bien por esos dos testigos.
3 K 36
GeneWilder #2 GeneWilder *
Modus operandi… El signo de los tiempos.
1 K 26
#3 z1018
#2 el signo de no meterlo no menos de 5 años reales de cárcel y luego expulsarlo a su país e impedir que vuelva a entrar.
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menéame