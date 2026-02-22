Un joven de 29 años inventa el ‘cemento magnético’

En un contexto donde la construcción enfrenta el desafío de innovar sin perder eficiencia, sostenibilidad y funcionalidad, ingenieros y desarrolladores exploran nuevas soluciones que transformen la manera en que habitamos los espacios. Desde materiales más resistentes y versátiles hasta sistemas que optimizan el uso de las superficies, la búsqueda apunta a replantear prácticas tradicionales y ofrecer alternativas que simplifiquen procesos, reduzcan intervenciones invasivas y amplíen las posibilidades de diseño.