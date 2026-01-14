Josep Maria Montaner: «El problema de la vivienda es inherente al sistema capitalista»

El arquitecto, catedrático y exconcejal de Vivienda en Barcelona no cree que haya una única solución al problema que más preocupa a la población española. Apuesta por sacar vivienda del mercado –«cuanta más se saque, como en Viena o en Vitoria, más se puede controlar el precio»– y exige más inversión, más regulación y, también, más construcción.
| etiquetas: marea , montaner , vivienda , barcelona , comuns
1. Obligar a sacar vivienda de alquiler subiendo impuestos a la vivienda vacía, pero al mismo tiempo mejorando la protección frente a impago.
2. Construir vivienda nueva donde sea posible. Ojo que sin coordinación municipal, traerá problemas en el futuro (transporte).
3. Regular para impedir que esa vivienda caiga en manos de fondos buitre o grandes tenedores.
4. Prohibir dar más licencias de pisos turísticos en zonas saturadas, y si por mi fuera prohibir montar negocios en viviendas, como el turístico.
De todas formas es un problema que tenía que haberse empezado a solucionar en 2014, cuando empezaron a subir los indicadores.
* Fomento del teletrabajo 100% en todos los puestos que sean posibles
* Descentralizacion de trabajos tanto privados como publicos de las grandes ciudades y fomentar su redistribución por zonas menos tensionadas, en ciudades pequeñas y medianas.
* Hacer infraestructuras y servicios en esas zonas.
Luego, ya se va viendo donde es necesario construir… » ver todo el comentario
Aquí lo que hay son intereses de por medio y la única vía es que el mercado colapse de alguna manera y deje de ser rentable invertir en vivienda más allá del sector de la construcción.
Le otra opción es boicotear en masa el turismo y las casas en posesión de personas jurídicas y para el turismo.