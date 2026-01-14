Josep Maria Montaner: «El problema de la vivienda es inherente al sistema capitalista»

El arquitecto, catedrático y exconcejal de Vivienda en Barcelona no cree que haya una única solución al problema que más preocupa a la población española. Apuesta por sacar vivienda del mercado –«cuanta más se saque, como en Viena o en Vitoria, más se puede controlar el precio»– y exige más inversión, más regulación y, también, más construcción.