Josep Maria Montaner: «El problema de la vivienda es inherente al sistema capitalista»

Josep Maria Montaner: «El problema de la vivienda es inherente al sistema capitalista»

El arquitecto, catedrático y exconcejal de Vivienda en Barcelona no cree que haya una única solución al problema que más preocupa a la población española. Apuesta por sacar vivienda del mercado –«cuanta más se saque, como en Viena o en Vitoria, más se puede controlar el precio»– y exige más inversión, más regulación y, también, más construcción.

Mark_ #1 Mark_ *
Se puede atacar desde varios frentes:

1. Obligar a sacar vivienda de alquiler subiendo impuestos a la vivienda vacía, pero al mismo tiempo mejorando la protección frente a impago.

2. Construir vivienda nueva donde sea posible. Ojo que sin coordinación municipal, traerá problemas en el futuro (transporte).

3. Regular para impedir que esa vivienda caiga en manos de fondos buitre o grandes tenedores.

4. Prohibir dar más licencias de pisos turísticos en zonas saturadas, y si por mi fuera prohibir montar negocios en viviendas, como el turístico.

De todas formas es un problema que tenía que haberse empezado a solucionar en 2014, cuando empezaron a subir los indicadores.
#2 MetalAgm *
#1 Se sigue sin atajar el principal problema (que tambien es inherente al sistema capitalista e inmobiliario), antes de todos esos puntos que dices:
* Fomento del teletrabajo 100% en todos los puestos que sean posibles
* Descentralizacion de trabajos tanto privados como publicos de las grandes ciudades y fomentar su redistribución por zonas menos tensionadas, en ciudades pequeñas y medianas.
* Hacer infraestructuras y servicios en esas zonas.

Luego, ya se va viendo donde es necesario construir…   » ver todo el comentario
Falk #3 Falk
#1 #2 está claro que soluciones hay y si nosotros que no nos dedicamos a gestionar lo vemos a ellos tp se les escapa.

Aquí lo que hay son intereses de por medio y la única vía es que el mercado colapse de alguna manera y deje de ser rentable invertir en vivienda más allá del sector de la construcción.

Le otra opción es boicotear en masa el turismo y las casas en posesión de personas jurídicas y para el turismo.
#4 MetalAgm
#3 El sistema caerá en el momento que las empresas no encuentren trabajadores en las grandes ciudades o zonas tensionadas porque no puedan vivir en la zona viable para ir a trabajar... será entonces cuando las propias empresas si quieren subsistir empiezen a dar teletrabajo 100% si pueden, o abrir otras sedes fuera de las grandes ciudades, en ciudades mas pequeñas donde la vivienda, aunque haya subido, sigue a niveles asumibles. En ese momento, será cuando la inversión en vivienda caerá de…   » ver todo el comentario
#5 soberao
#2 El teletrabajo tiene también el problema de la vivienda porque si vives en un piso de 60 metros a no ser que vivas solo poco espacio te va a quedar para dedicar una habitación a tu trabajo.
#6 soberao
#1 También habría que impedir que la vivienda de protección oficial pase a ser vivivenda común. La vivienda de protección oficial nunca debería perder esa protección y el estado debería tener derecho a hacerse con esas viviendas para ponerlas en alquiler.
