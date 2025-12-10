edición general
José Tomé descarta dimitir como presidente de la Diputación de Lugo tras ser denunciado por varias mujeres por acoso sexual

El presidente de la Diputación de Lugo, alcalde de Monforte de Lemos y secretario provincial del PSdeG, José Tomé, anunció en la mañana de este miércoles que no tiene pensado dimitir de sus cargos tras conocerse en un programa de televisión las denuncias, en el canal interno de los socialistas, de varias mujeres que lo acusan de acoso sexual. El dirigente socialista, que compareció para presentar el servicio de bus rural en Monforte, dijo que él no tenía ningún conocimiento ni interno ni externo de las acusaciones y que emprenderá acciones

tul #6 tul
el psoe de toda la vida, señoritos y cortijeros haciendose pasar por socialistas
elgranpilaf #2 elgranpilaf
"Prefiero ir a la cárcel antes que dimitir", ha añadido el sujeto :troll:
plutanasio #4 plutanasio
Soy feminista porque soy socialista xD xD xD
Torrezzno #3 Torrezzno
Joder como esta VOX ultimamente
valandildeandunie #5 valandildeandunie *
#3 Hola, parece que has tenido problemas de conexión con el wifi en las ultimas horas.

Así planificaban cargos de Vox ‘robar’ dinero a las víctimas de la DANA desde Revuelta: “Nos marcamos la de Alvise "

hazardum #7 hazardum *
Estas cosas son bastante absurdas, tendrá que dimitir si se demuestra que las acusaciones son reales, no solo porque haya acusaciones o denuncias sin mas. Si se demuestran ciertas, que le empuren y que le "dimitan"

Y me da igual de que partido sea.
Battlestar #10 Battlestar
Pues si es verdad que ni si quiera se ha enterado de las acusaciones internas, ni externas es que igual es sistema de acusaciones internas es bastante carente.
Quizás las victimas deberían plantearse irse a un juzgado o comisaria
NenPetit #8 NenPetit
Igual acaba, después del daño, como el mismo tema con Eduard Pujol de Junts que al cabo de un tiempo, largo, se retractaron de los acosos sufridos.
#9 intotheflow
Debe ser uno de esos amigos de Sánchez mayores de nosecuantos años que se sienten incómodos con los avances del feminismo.
