Besteiro asegura que no le consta "ninguna denuncia" de acoso sexual contra el secretario del PSOE en Lugo pese al relato de las presuntas víctimas

José Ramón Gómez Besteiro, el líder de los socialistas gallegos, asegura no tener conocimiento de las denuncias de presunto acoso sexual por parte de 6 mujeres contra José Tomé, secretario del PSOE en la provincia de Lugo.

#2 VFR
los "no me consta" se están volviendo demasiado habituales
#3 ur_quan_master
A las empresas les obligan a tener planes y protocolos frente al acoso ¿ No tienen lo mismo los partidos?
#4 Ovlak
#3 Sí los tienen. De hecho, estas denuncias se interpusieron por el canal interno. Otra cosa es que, al igual que en las empresas, el máximo dirigente tenga que estar necesariamente al tanto de un expediente en curso o forme parte del equipo autorizado para tramitar esas denuncias.
#5 Borgiano
#4 También podría haber preguntado si había algún expediente contra este señor antes de salir a decir en prensa que no le consta, cosa que parece que no ha hecho.
#8 Ovlak
#5 Este señor probablemente esté mintiendo y escurriendo el bulto, pero los protocolos para el canal de denuncias internas son (o deberían ser) muy estrictos en cuanto al secreto de las comunicaciones y de las actuaciones en las que estas se deriven así como de la identidad de los implicados en una denuncia (denunciado y denunciante). Y aún con todo, en este caso, estoy de acuerdo contigo en que es harto improbable de que no hubiera hecho por enterarse. Pero, vamos, quiero decir que el hecho de existir un canal de denuncias no implica necesariamente que un dirigente esté al tanto de todas ellas.
#7 mund4y4
#4 yo tengo la sensación de que algún jefecillo de medio pelo mete mano ahí.
#6 reivaj01
#3 Tener protocolos no es, per sé, algo positivo. De hecho me consta que el PSOE tiene protocolos al respecto y mira como está la cosa.
Un protocolo puede ser el siguiente:
1.- El/la denunciante rellenará un formulario en papel
2.- Se entregará en registro.
3.- Se archivará hasta nueva orden.
Cuando el protocolo es diseñado por quien tiene que cumplirlo, suelen ocurrir estas cosas y por eso es necesario que intervengan terceras partes independientes que aprueben el protocolo y verifiquen su cumplimiento.
