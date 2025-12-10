Besteiro asegura que no le consta "ninguna denuncia" de acoso sexual contra el secretario del PSOE en Lugo pese al relato de las presuntas víctimas

José Ramón Gómez Besteiro, el líder de los socialistas gallegos, asegura no tener conocimiento de las denuncias de presunto acoso sexual por parte de 6 mujeres contra José Tomé, secretario del PSOE en la provincia de Lugo.
| etiquetas: besteiro , lugo , acoso sexual , josé tome , galicia , psoe
Un protocolo puede ser el siguiente:
1.- El/la denunciante rellenará un formulario en papel
2.- Se entregará en registro.
3.- Se archivará hasta nueva orden.
Cuando el protocolo es diseñado por quien tiene que cumplirlo, suelen ocurrir estas cosas y por eso es necesario que intervengan terceras partes independientes que aprueben el protocolo y verifiquen su cumplimiento.