Jose Mansilla, antropólogo: 'Vivimos en una sociedad cada vez más individualista' (Cat)

La instalación en algunos barrios de Barcelona de determinados equipamientos destinados a personas vulnerables ha ido acompañada en los últimos años de protestas vecinales, a menudo instrumentalizadas por grupos de extrema derecha. Constituyen un ejemplo de manual del fenómeno nimby -del inglés not in my backyard, 'no en mi patio trasero'-.

obmultimedia
Lo buscado por los partidos de ultraderecha.
Divide y vencerás.
2
Moteplass
Me guataría saber cuantas de esas instalaciones se han puesto en el upper diagonal.
1
azathothruna
Por eso china esta ganando.
Sus planes quinquenales no solo es algo rojo comunista, es algo cultural, confuciano/budista.
0
Findeton
Ojalá fuera cierto.
0
Suleiman
#1 A si te va....
5
encurtido
Es un artículo de mierda.

No es que seamos más individualistas, es que no habíamos descubierto el nimby. No hablábamos de los aspectos negativos de la inmigración porque no había, no preferíamos un centro de menas fuera del barrio porque no se habían construido, no nos molestaban los molinos de viento porque ni sabíamos lo que era.
0
hazardum
Hombre, vivimos en un mundo cada vez mas individualista, es obvio, es una tendencia mundial.

Pero no porque la gente se queje de que le pongan un centro de drogodependientes o de menores tutelados en su barrio, eso es otra cuestión, que no tiene nada que ver con eso.
0
malditopendejo
Pues eso vende el capitalismo, no? Ande yo caliente y ríase la gente....
0

