Jordi Borràs: "La extrema derecha ha sabido capitalizar el fracaso de la socialdemocracia" (CAT)

Si consigues convencer a alguien de que no llega a fin de mes porque hay inmigrantes y no porque su empresario lleva diez años sin subirle el sueldo, has hecho una jugada maestra.
La socialdemocracia hace décadas que es incapaz de garantizar ni salarios dignos ni vivienda. Últimamente ya ni ropa ni comida...
Y seguimos en la misma dirección. Así que no sé qué esperábamos.
La imagen es de una simpleza burda pero cala, obviamente no te dice que la inmensa mayoría de dinero público en ayudas va a para los españoles (bajas por enfermedad, incapacidad, desempleo, pensiones, ayudas… » ver todo el comentario
Es una política neoliberal de manual, y ya sabemos donde nos lleva. Directos al guano.
Por supuesto que si un sector tiene cierto equilibrio oferta/demanda laboral, y de pronto se le inunda de candidatos que buscando empleo, sufrirá un revés en salarios y condiciones. España es uno de los países europeos con mayor incremento en este siglo de mano de obra de baja cualificación, o que aspira a ocupar puestos de baja cualificación.
Asunto aparte es la capitalización que la extremoderecha quiera hacer de todo esto, o los discursos que sean incluso peligrosos por azuzar la xenofobia o directamente violencia sobre colectivos, contra lo que hay que estar pendiente y atajarlo. Pero este artículo sigue siendo una mierda.
pues a lo mejor, no se, no estás haciendo lo q prometistes y la gente se cabrea.
A lo mejor no hay q creer al bolsillo y más al indice del IBEX, q esta en alto y eso es bueno por alguna razón (como en 2007)