Jordi Borràs: "La extrema derecha ha sabido capitalizar el fracaso de la socialdemocracia" (CAT)

Si consigues convencer a alguien de que no llega a fin de mes porque hay inmigrantes y no porque su empresario lleva diez años sin subirle el sueldo, has hecho una jugada maestra.

#3 Icelandpeople
Efectivamente, así es.

La socialdemocracia hace décadas que es incapaz de garantizar ni salarios dignos ni vivienda. Últimamente ya ni ropa ni comida...

Y seguimos en la misma dirección. Así que no sé qué esperábamos.
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
¿Socialdemocracia o socioliberalismo? Que aún siendo así, en el momento en el que salen discursos desde la izquierda que proponen alternativas, los medios los demonizan. En el caso de España incluso se llega a crear una trama policial, jurídica y mediática para evitar que sigan creciendo. Y, si hace falta, se blanquea a la extrema derecha para apoyar el acoso. Joder, que tras unas pintadas neonazis en una asociación vecinal en Madrid, no sé si en el programa de Griso o Ana Rosa, definieron a…   » ver todo el comentario
asola33 #2 asola33
solo suscriptores
asola33 #10 asola33
Con la entradilla parece que el articulista es incapaz de razonar. ¿No conoce las leyes de oferta y demanda? El empresario siempre querrá pagar menos.
sotillo #1 sotillo
En cuanto gobierne Vox va a ser la hostia, fijo
Ainhoa_96 #6 Ainhoa_96 *
Esta mañana me ha llegado un meme por WhatsApp, es muy simple: sale la imagen de dos magrebíes (hombre y mujer con velo) y de un tren, dos flechas señalan las imágenes y el texto reza "lo que se gasta en estos (flecha a los magrebíes) no se gasta en esto (flecha al tren)".***

La imagen es de una simpleza burda pero cala, obviamente no te dice que la inmensa mayoría de dinero público en ayudas va a para los españoles (bajas por enfermedad, incapacidad, desempleo, pensiones, ayudas…   » ver todo el comentario
Robus #9 Robus
#6 Lo más triste es que lo que no un gobierno de derechas "ahorre" en gasto social, tampoco irá para infrastructuras, sanidad o educación, irá para cosas que den sobres y comisiones.
Ainhoa_96 #11 Ainhoa_96
#9 Eso por descontado, su política fiscal es clara: reducción de impuestos (a los más ricos) y recorte de gasto público generalizado (salvo para toros, iglesia, banderitas, ejército, y sobres, muchos sobres). Aunque curiosamente el endeudamiento subirá.

Es una política neoliberal de manual, y ya sabemos donde nos lleva. Directos al guano.
Bretenaldo #4 Bretenaldo
Puedo estar de acuerdo con el titular, pero hay que interpretar correctamente la realidad para ser precisos en el análisis. Cuando dice Si consigues convencer a alguien de que no llega a fin de mes porque hay inmigrantes y no porque su empresario lleva diez años sin subirle el sueldo, has hecho una jugada maestra hay que tener en cuenta que la mayor parte del nuevo empleo creado es empleo extranjero. Quizá una parte sea empleo de alta cualificación, pero, en general, sospecho que se…   » ver todo el comentario
#7 encurtido
Discurso para quedar bien pero con un nulo rigor analítico.

Por supuesto que si un sector tiene cierto equilibrio oferta/demanda laboral, y de pronto se le inunda de candidatos que buscando empleo, sufrirá un revés en salarios y condiciones. España es uno de los países europeos con mayor incremento en este siglo de mano de obra de baja cualificación, o que aspira a ocupar puestos de baja cualificación.

Asunto aparte es la capitalización que la extremoderecha quiera hacer de todo esto, o los discursos que sean incluso peligrosos por azuzar la xenofobia o directamente violencia sobre colectivos, contra lo que hay que estar pendiente y atajarlo. Pero este artículo sigue siendo una mierda.
Febrero2034 #8 Febrero2034
Si el dinero no llega para pagar todo. Si ves como se deteriora los servicios públicos por los mismos q se le llenan la boca de "defender" servicios públicos.

pues a lo mejor, no se, no estás haciendo lo q prometistes y la gente se cabrea.

A lo mejor no hay q creer al bolsillo y más al indice del IBEX, q esta en alto y eso es bueno por alguna razón (como en 2007)
