Jony Ive cambió las normas con el diseño del iPhone y con el interior del Ferrari Luce, pero cree que la pantalla única de Tesla es una "solución fácil y de vago"

En un coche, dejarlo todo en una pantalla es una invitación a la distracción. Las pantallas táctiles son "la tecnología equivocada para ser la interfaz principal en los coches", según Jony Ive. Hace unos días se desveló el interior del futuro Ferrari Luce, el primer eléctrico de la marca, cuyo salpicadero ha sido diseñado por el estudio de Jony Ive. El Ferrari eléctrico tiene una pantalla táctil en el centro, pero está flanqueada por botones físicos. Y, a diferencia de la tendencia iniciada por Tesla y las marcas chinas, no es del tamaño de TV
| etiquetas: jony , ive , pantalla , única , tesla
Por último, el gps indica, además de en la pantalla táctil sus cosas, en el velocímetro si has de girar en un sentido u otro, con lo que no tienes que apartar casi nada la vista de la carretera, además de decírtelo de viva voz.
Tanto criticar las pantallas táctiles, ¿habéis usado alguna los dinosaurios que no las utilizáis?
Cuando fui a probar el Tesla tenía muchas dudas con la pantalla y con como mostraba los datos el coche. Lo conduje una hora y todas las dudas se fueron al garete. El dato mata al relato, o como se suele decir, la experiencia empírica es insustituible.
Mogollón de opciones sí, pero lo principal del coche intocable, en el… » ver todo el comentario