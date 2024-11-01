Jony Ive cambió las normas con el diseño del iPhone y con el interior del Ferrari Luce, pero cree que la pantalla única de Tesla es una "solución fácil y de vago"

En un coche, dejarlo todo en una pantalla es una invitación a la distracción. Las pantallas táctiles son "la tecnología equivocada para ser la interfaz principal en los coches", según Jony Ive. Hace unos días se desveló el interior del futuro Ferrari Luce, el primer eléctrico de la marca, cuyo salpicadero ha sido diseñado por el estudio de Jony Ive. El Ferrari eléctrico tiene una pantalla táctil en el centro, pero está flanqueada por botones físicos. Y, a diferencia de la tendencia iniciada por Tesla y las marcas chinas, no es del tamaño de TV