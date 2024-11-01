Johnny Somali fue declarado culpable de todos los cargos y Corea del Sur condenó al streamer a prisión con trabajos forzados [ING]

Johnny Somali ha sido condenado a prisión con trabajos forzados en Corea del Sur, poniendo fin a la saga legal del streamer en el país, que acaparó la atención de los medios internacionales. El 14 de abril, un juez surcoreano sentenció a Johnny Somali, culminando así uno de los juicios a influencers más mediáticos hasta la fecha. En su penúltima comparecencia ante el tribunal, Somali indignó al juez al afirmar que la ley era "injusta" porque otro streamer coreano había compartido los mismos vídeos deepfake que él y no había sufrido consecuencia