Joaquim Bosch aclara a Feijóo que "los derechos humanos no están por encima del derecho internacional"  

"No se puede decir que vas a proteger a personas asesinando niñas, bombardeando hospitales y matando a miles de personas".
"La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es una de las grandes cumbres del derecho internacional. Por tanto, nunca se pueden defender los derechos humanos con operaciones ilegales y contrarias al derecho internacional. No tiene sentido".
Por eso no les hacen mella discursos sesudos y elaborados, ni los datos ni la razón. Sus votontos están acostumbrados al amargo sabor de las heces y la orina que ingieren a diario. No tienen el paladar para otros sabores...