Joaquim Bosch aclara a Feijóo que "los derechos humanos no están por encima del derecho internacional"

"No se puede decir que vas a proteger a personas asesinando niñas, bombardeando hospitales y matando a miles de personas".
"La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es una de las grandes cumbres del derecho internacional. Por tanto, nunca se pueden defender los derechos humanos con operaciones ilegales y contrarias al derecho internacional. No tiene sentido".

Dene #3 Dene
que pruebe a explicarselo con dibujitos, porque el mermao de Feijoo no dá para más
#1 CuiProdestHocBellum
Pero sus votontos, y los de Vox, se tragan esto y mil mierdas más. Su discurso lo dirigen al nivel de su público, y dentro de este al mas "idiota".
Por eso no les hacen mella discursos sesudos y elaborados, ni los datos ni la razón. Sus votontos están acostumbrados al amargo sabor de las heces y la orina que ingieren a diario. No tienen el paladar para otros sabores...
xyria #2 xyria
Pedirle a Feijóo que razone es pedir peras al olmo. Es un meme, patético, con patas.
maxxcan #6 maxxcan
Esta es de las mejores del EMT, porque es del EMT verdad?
ronko #5 ronko
Anotop at
