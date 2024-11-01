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Joan Garriga (Vox) asegura que es español "el nacido de padre y madre española"

Joan Garriga (Vox) asegura que es español "el nacido de padre y madre española"  

En este contexto, el portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, ha afirmado que “ser español es haber nacido de padre y madre españoles”, una definición que no coincide con la recogida en la Constitución. La Carta Magna establece que basta con que uno de los progenitores sea español para que el nacido pueda adquirir la nacionalidad, además de otras vías legales de acceso a la ciudadanía.

| etiquetas: joan , garriga , vox , nacionalidad , española
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
Laro__ #3 Laro__ *
Deja fuera a la mitad de sus compañeros. Hermann Tertsch, por ejemplo, es hijo del austriaco Ekkehard Tertsch —quien trabajó con Josef Hans Lazar, jefe de prensa del régimen nazi en Madrid— o Ignacio Garriga: su madre de Guinea Ecuatorial...
5 K 69
vicus. #7 vicus.
#3 Precisamente a uno de Barcelona, un tal Garriga, que es de madre Guineana.
2 K 44
#13 meta *
#7 Monasterio, familia mezclada con cubanos.

Frings, Smith, De Meer.

Ninguno tiene las suficientes generaciones de espanol viejo.

En Vox, la X es de partido eXtrapeninsular
3 K 53
Shuquel #6 Shuquel
El rey Felipe IV no es español según Joan Garriga
6 K 67
#11 Eukherio *
#6 Por eso siempre le han llamado Felpudo VI. Si es que al final los tíos son racistas pero tienen menos luces que un barco pirata, y por eso le salen razonamientos tan brillantes como que tenemos un rey que no es español.
1 K 17
XtrMnIO #10 XtrMnIO
O sea, que Ortega Smith y la mujer del Abascal no son españoles, no?

Pues que empiecen echando a esos.
2 K 33
Asimismov #1 Asimismov *
Se puede ser tonto, se puede ser tontóo y se puede ser de √O×. Siempre hay categorías.
1 K 26
fofito #4 fofito
#1 No reírse de los subnormales
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Spirito #12 Spirito
#4 Si es que nos lo ponen muy difícil para contener las carcajadas. xD
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Urasandi #14 Urasandi
#4 Los suyos son hespañoles y ermanos.
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vicus. #5 vicus.
Los burros al poder. Con esta gentuza, corrupta, maliciosa, malas personas e ignorantes, es con la que ha pactado el PP con tal de pillar cacho. Se puede dar más asco?. Esperemos nuevo récord, que conociendo a esta gente seguro que se superará, entrenan todos los días para ello.
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capitan__nemo #17 capitan__nemo
Vox no es español, que es nacido de dinero extranjero.
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Sinfonico #2 Sinfonico
Español es lo que ellos digan....son subnormales, no se les puede pedir más...
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#9 meta
#2 La verdad es que la mitad de su partido tiene un "heritage" que no les da para ser espanol en varias generaciones todavia
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traviesvs_maximvs #15 traviesvs_maximvs
Con estos hay que usar el argumento que usan con Cataluña:

"¿Qué pone mi dni?"
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Andreham #16 Andreham
Y luego ellos decidirán quién es "padre o madre española".

Por ejemplo, si tu padre y tu madre son españoles pero tus abuelos no, tus padres ya no son españoles, y por tanto tú tampoco.

Pero el puto moco asqueroso que no merece ni el aire que respira éste no le hace ascos a los impuestos que los "no españoles" pagan para que él tenga sueldo y dietas.
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menéame