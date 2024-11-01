Joan Garriga (Vox) asegura que es español "el nacido de padre y madre española"  

En este contexto, el portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, ha afirmado que “ser español es haber nacido de padre y madre españoles”, una definición que no coincide con la recogida en la Constitución. La Carta Magna establece que basta con que uno de los progenitores sea español para que el nacido pueda adquirir la nacionalidad, además de otras vías legales de acceso a la ciudadanía.