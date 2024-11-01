Joan Garriga (Vox) asegura que es español "el nacido de padre y madre española"  

En este contexto, el portavoz de Vox en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, ha afirmado que “ser español es haber nacido de padre y madre españoles”, una definición que no coincide con la recogida en la Constitución. La Carta Magna establece que basta con que uno de los progenitores sea español para que el nacido pueda adquirir la nacionalidad, además de otras vías legales de acceso a la ciudadanía.
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Frings, Smith, De Meer.
Ninguno tiene las suficientes generaciones de espanol viejo.
En Vox, la X es de partido eXtrapeninsular
Pues que empiecen echando a esos.
"¿Qué pone mi dni?"
Por ejemplo, si tu padre y tu madre son españoles pero tus abuelos no, tus padres ya no son españoles, y por tanto tú tampoco.
Pero el puto moco asqueroso que no merece ni el aire que respira éste no le hace ascos a los impuestos que los "no españoles" pagan para que él tenga sueldo y dietas.