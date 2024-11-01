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Jimmy Kimmel responde a Melania y Trump y le pide a la primera dama que para que se abandone la retórica de odio y violencia un buen punto de partida es hablar con su marido

La reacción de Kimmel se produce tras un mensaje publicado por Donald Trump en Truth Social, en el que reclamaba a Disney y ABC la destitución inmediata del humorista. "Jimmy Kimmel, que no es gracioso en absoluto, como acreditan sus terribles audiencias, hizo una declaración en su programa que es realmente impactante", escribió el presidente.

| etiquetas: jimmy , kimmel , melania , trump
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5 comentarios
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#1 Leclercia_adecarboxylata
En los colegios se debería aprender a identificar las falacias ad hominem. Los mensajes de Trump están cargados de ellos:

España, cuya economía da pena, etc...
Jimmy Kimmel, cuyas audiencias som terroríficas, etc...

Y así con todo.

Es triste que esta clase de argumentos calen tanto en la sociedad cuando es una de las falacias más fáciles de identificar.
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#4 galaicocatalán
#1 Habría que ver que entiende por "dar pena". Porque si se refiere a eso de dejar morir a la gente a las puertas de un hospital por no tener seguro médico, entonces sí, eso sí que da bastante pena. Se pueden meter su patriotismo de pacotilla y lecciones morales por el culo.
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Trump puede reírse, menospreciar, ningunear y mofarse de vivos y muertos, religiones y culturas, cosa que hace prácticamente cada semana.

Pero en cuanto un humorista dice algo sobre él… ya pide la destitución cual reina de corazones de Alicia
1 K 32
#5 XXguiriXX
Les está saliendo bastante mal el último atentado armado y ahora esta movida con Melania. Las RRSS son un hervidero de chistes y memes burlándose del trumpeta y ahora de su mujer, incluso en medios de “derecha” como la Fox. Lo único que han conseguido hasta ahora es ser el hazmereir del mes.
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Andreham #3 Andreham
Un rico hace lo que hacen los ricos, sólo que éste no se corta y lo hace en público en lugar de con llamaditas a quien toca.
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menéame