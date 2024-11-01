Jimmy Kimmel responde a Melania y Trump y le pide a la primera dama que para que se abandone la retórica de odio y violencia un buen punto de partida es hablar con su marido

La reacción de Kimmel se produce tras un mensaje publicado por Donald Trump en Truth Social, en el que reclamaba a Disney y ABC la destitución inmediata del humorista. "Jimmy Kimmel, que no es gracioso en absoluto, como acreditan sus terribles audiencias, hizo una declaración en su programa que es realmente impactante", escribió el presidente.
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España, cuya economía da pena, etc...
Jimmy Kimmel, cuyas audiencias som terroríficas, etc...
Y así con todo.
Es triste que esta clase de argumentos calen tanto en la sociedad cuando es una de las falacias más fáciles de identificar.
Pero en cuanto un humorista dice algo sobre él… ya pide la destitución cual reina de corazones de Alicia