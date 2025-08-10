Jim Lovell, el único humano que viajó dos veces a la Luna sin pisarla

De entre todos los astronautas del Apolo, Lovell, veterano de cuatro misiones espaciales, era sin duda uno de los más populares. Paradójicamente, su fama se debía principalmente a haber participado en una misión fallida, el Apolo 13. La misión hizo que la tripulación del Apolo 13 fuese mundialmente conocida en 1970, pero sería la magnífica película sobre esta hazaña espacial que dirigió Ron Howard en 1995 la que catapultaría a Lovell a la fama. Sin embargo, Lovell pasará a la historia no solo por haber sido el comandante del Apolo 13.