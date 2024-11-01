Jesús Cintora, ante el estreno de Malas Lenguas Noche: "Una TVE con audiencia molesta a determinados actores"  

Jesús Cintora es un comunicador que siempre está pensando en la siguiente etapa y en el siguiente proyecto que tendrá entre manos. Él mismo reconoce que tiene "el defecto o la virtud" de ser incapaz de estarse quieto y que es una forma de vivir en sí misma. Quizá ese haya sido uno de los motivos que han impulsado el nacimiento de un nuevo hijo televisivo: Malas Lenguas Noche, un nuevo espacio que se suma a los que ya conduce el presentador, en este caso para competir en la franja del sábado noche. (...) - Entrevista de 20 minutos -