edición general
18 meneos
19 clics
Jesús Cintora, ante el estreno de Malas Lenguas Noche: "Una TVE con audiencia molesta a determinados actores"

Jesús Cintora, ante el estreno de Malas Lenguas Noche: "Una TVE con audiencia molesta a determinados actores"  

Jesús Cintora es un comunicador que siempre está pensando en la siguiente etapa y en el siguiente proyecto que tendrá entre manos. Él mismo reconoce que tiene "el defecto o la virtud" de ser incapaz de estarse quieto y que es una forma de vivir en sí misma. Quizá ese haya sido uno de los motivos que han impulsado el nacimiento de un nuevo hijo televisivo: Malas Lenguas Noche, un nuevo espacio que se suma a los que ya conduce el presentador, en este caso para competir en la franja del sábado noche. (...) - Entrevista de 20 minutos -

| etiquetas: rtve , lasexta , xplica , sábado , bulos , desinformación , actualidad
15 3 0 K 129 actualidad
8 comentarios
15 3 0 K 129 actualidad
#3 laruladelnorte
cuando hacemos el trabajo lo hacemos porque nos gusta contar lo que pasa de forma diferente, fresca, directa, sin pelos en la lengua. Y si molesta es porque algo estamos haciendo bien.

Eso por descontado...
3 K 47
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Molesta a quienes no pueden difundir bulos, que parece que aun no tienen suficientes medios a su disposición.
2 K 33
#5 Mustela
#2 Que no pueden difundir bulos todo lo que quisieran :-D
0 K 11
#1 Mustela
Sobre cómo quedaría la parrilla el sábado, por si alguien le interesa: www.eldiario.es/vertele/noticias/queda-prime-time-sabatino-la-2-estren
0 K 11
Io76 #4 Io76
Cuanto más rabien los fachos más duro hay que darles en el mismo lado.
0 K 8
#7 jjmf
Aún hay gente que ve la televisión habiendo plataformas digitales o Youtube?
0 K 7
#8 Mustela *
#7 Y tanto, y no sólo gente mayor. Edito: de hecho, si no pudieras ver TVE porque no tuvieras tele puedes verla en línea por Internet: www.rtve.es/play/
0 K 11

menéame