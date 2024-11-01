VOX amenaza con entrar con motosierras y lanzallamas en TVE  

En este vídeo analizo el momento surrealista que vivimos ayer en el Congreso cuando un diputado de VOX amenazó literalmente con entrar en Televisión Española "con motosierra o lanzallamas". Sí, habéis leído bien.
| etiquetas: vox , motosierra , lanzallamas , tve
También ponen a los que piensan que Sánchez es un dictador (que no tiene por qué dar un golpe de estado para ello, o puede haberlo dado otro).
que un diputado haga este tipo de declaraciones tan ligeramente muestra lo podrida que están ciertos partidos, nuestra sociedad y democracia
Si les da una publicidad estupenda