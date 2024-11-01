edición general
VOX amenaza con entrar con motosierras y lanzallamas en TVE

En este vídeo analizo el momento surrealista que vivimos ayer en el Congreso cuando un diputado de VOX amenazó literalmente con entrar en Televisión Española "con motosierra o lanzallamas". Sí, habéis leído bien.

vicus. #2
VOX= Violencia+Odio+ Xenofobia.
mente_en_desarrollo #3
Se les ve gente maja y comedida.
#4 Albarkas
Ni para esto son originales.
XtrMnIO #7
Quieren que sea un TeleMadrid, que en las tertulias políticas las mesas representan su pluralidad, los de un lado piensan que Sánchez es un golpista, y los de otro lado que es un hijoputa.
mente_en_desarrollo #8
#7 Creo que te faltan lados.

También ponen a los que piensan que Sánchez es un dictador (que no tiene por qué dar un golpe de estado para ello, o puede haberlo dado otro).
#5 omega7767
¿esto no se puede denunciar por incitación a la violencia y odio?

que un diputado haga este tipo de declaraciones tan ligeramente muestra lo podrida que están ciertos partidos, nuestra sociedad y democracia
Furiano.46 #1
Yo les diría: menos lobos Caperucita
Autarca #6
Para que???

Si les da una publicidad estupenda
txutxo #9
La derechita cobarde.
