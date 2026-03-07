Jessica Foster, la influencer pro-Trump creada con IA: así es la "joven" que acumula casi un millón de seguidores en redes sociales

Se muestra como una joven militar defensora del "espíritu americano", de Trump, y de las políticas que apoyan los republicanos. Todo con un carácter belicista que tiene una gran cercanía con el presidente. Pero lo cierto es que está creada con inteligencia artificial. Aparece posando en supuestos actos oficiales, muchos de los usuarios que interactúan con su cuenta le hablan como si fuese real. Elogian su belleza, le muestran admiración, la felicitan e incluso confiesan que están enamorados de ella. Pero las imágenes no son reales.