Jessica Foster, la influencer pro-Trump creada con IA: así es la "joven" que acumula casi un millón de seguidores en redes sociales

Se muestra como una joven militar defensora del "espíritu americano", de Trump, y de las políticas que apoyan los republicanos. Todo con un carácter belicista que tiene una gran cercanía con el presidente. Pero lo cierto es que está creada con inteligencia artificial. Aparece posando en supuestos actos oficiales, muchos de los usuarios que interactúan con su cuenta le hablan como si fuese real. Elogian su belleza, le muestran admiración, la felicitan e incluso confiesan que están enamorados de ella. Pero las imágenes no son reales.

9 comentarios
wildseven23 #1 wildseven23
Nos vamos a la mierda, y nos lo merecemos.
#2 Eukherio
#1 Tiene OnlyFans. Debe ser una cuenta para limpiarle la cartera a los MAGA.
EldelaPepi #3 EldelaPepi
#1
Yo creo no merecerlo mucho, pero venga, va.
themarquesito #6 themarquesito
Su perfil comenzó a publicar en noviembre de 2025 y, en solo unos meses, ha conseguido casi un millón de seguidores con solo 12 publicaciones.

Bots por todas partes.
#7 concentrado
Los que pregonan "libertad" a voz en cuello suelen acabar imponiendo dictaduras y actúan como cáciques o sátrapas, y el que dice que se merece el premio Nobel de la paz nos puede meter en una guerra mundial.
Sacronte #4 Sacronte
Deberian poner QUÉ es Jessica Foster, ya que no es una persona :roll:
#8 pcmaster
#4 Pues hay que reconocer que la bot está diseñada con gusto :troll:
hazardum #5 hazardum
Algunos ven tetas y se ciegan, les da igual que sea IA, una persona real, o lo que diga realmente.
#9 Tiranoc
Tiene la bandera de EE.UU. invertida mientras que el pin del asesino está bien puesto.
