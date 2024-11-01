Jeremy Corbyn, Pablo Iglesias y el grupo Kneecap, entre los participantes de la flotilla a Cuba

La iniciativa, llamada flotilla 'Nuestra América', contará también con la participación de Cuban Americans for Cuba, una red de activistas cubano-estadounidenses que se sumará a la entrega de suministros y a las actividades previstas en la capital cubana, de acuerdo con un comunicado. Entre los participantes figuran el británico Jeremy Corbyn, la colombiana Clara López, el español Pablo Iglesias, el estadounidense Hasan Piker, el grupo irlandés Kneecap y el líder sindicalista estadounidense Chris Smalls. También participarán Gerardo Pisarello