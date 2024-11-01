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Jeremy Corbyn, Pablo Iglesias y el grupo Kneecap, entre los participantes de la flotilla a Cuba

Jeremy Corbyn, Pablo Iglesias y el grupo Kneecap, entre los participantes de la flotilla a Cuba

La iniciativa, llamada flotilla 'Nuestra América', contará también con la participación de Cuban Americans for Cuba, una red de activistas cubano-estadounidenses que se sumará a la entrega de suministros y a las actividades previstas en la capital cubana, de acuerdo con un comunicado. Entre los participantes figuran el británico Jeremy Corbyn, la colombiana Clara López, el español Pablo Iglesias, el estadounidense Hasan Piker, el grupo irlandés Kneecap y el líder sindicalista estadounidense Chris Smalls. También participarán Gerardo Pisarello

| etiquetas: jeremy , corbyn , pablo , iglesias , kneecap , participantes , flotilla , cuba
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9 comentarios
26 5 0 K 170 actualidad
johel #1 johel
Alguno acaba en cuba si, pero en Guantanamo...
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#6 guillersk
Con la de borrascas que hay en el Atlántico, verás la risa
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#8 tpm1
Después del arrollador éxito de la flotilla a Gaza que detuvo las atrocidades israelís, le auguro un éxito también a esta.
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cocolisto #9 cocolisto
#8 Seguro que tu esfuerzo y dedicación ha sido más efectiva.
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Don_Pixote #4 Don_Pixote
A Cuba pasando por Canarias, Azores y de vuelta por el mal tiempo
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Natxelas_V #2 Natxelas_V
Exigimos que Cuba siga siendo una dictadura! Siempre a tope con las dictaduras! Ni un paso atrás! :shit:
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cocolisto #3 cocolisto
#2 Veremos las risas cuando el objetivo sean las Canarias e incluso España y su régimen dictatorial.
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triste_realidad #5 triste_realidad *
#3 Ojocuidao que ya hay unas cuantas imágenes llamando a Sánchez dictador.
Incluso en alguna mani donde abundaban los fascistas (de los que se enorgullecen, de los buenos) se han visto canpartas... que alguno se confundirá y le acabará votando por qué los dictadores molan y todo.  media
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#7 jorgeesc
#3 hombre, estos estarán con EEUU porque por encima de todo son patriotas.
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menéame