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El jefe de seguridad de Irán advierte de un supuesto complot al estilo del 11-S para culpar a Teherán [ENG]

El jefe de seguridad de Irán advierte de un supuesto complot al estilo del 11-S para culpar a Teherán [ENG]

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, declaró el domingo que había recibido información sobre un supuesto complot para perpetrar un atentado al estilo del 11-S y culpar falsamente a Irán. «He oído que los miembros restantes de la red de Epstein han urdido una conspiración para provocar un incidente similar al del 11-S y culpar de ello a Irán», declaró el domingo. «Irán se opone rotundamente a tales planes terroristas y no está en guerra con el pueblo estadounidense», afirmó Larijani.

| etiquetas: irán , complot , falsa bandera , guerra
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5 comentarios
19 4 0 K 167 actualidad
#1 candonga1 *
No van a hacer atentados para divertirse como ha dicho el líder del Faro de la Libertad que hace con Irán?

A ver si los salvajes, asesinos, terroristas... son los del otro bando del que nos cuenta la prensa del Mundo Libre.
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#2 detectordefalacias
#1 venía a decir algo parecido. Este conflicto nos está poniendo a todos frente al espejo... y a muchos les está devolviendo el reflejo de un troglodita
7 K 103
reithor #3 reithor
#1 A ver, no engaña a nadie si se miran sus actos. Lanzó la MOAB sobre Afganistán en su primer mandato sin avisar, recomendó chutarse lejía, invadió el congreso de su propio país... Es un troglodita ya desde la década pasada.
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#4 soberao *
#3 Y Trump en su primer mandato movió la embajada de EE.UU a Jerusalem, dando el pistoletazo de salida a lo que vemos ahora: carta blanca a todo lo que quiera hacer el sionismo, saltándose todos los acuerdos internacionales y resoluciones de la ONU, dando solo validez a lo que pida el sinismo.
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reithor #5 reithor
#4 la lista es infinita
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menéame