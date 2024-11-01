El jefe de seguridad de Irán advierte de un supuesto complot al estilo del 11-S para culpar a Teherán [ENG]

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, declaró el domingo que había recibido información sobre un supuesto complot para perpetrar un atentado al estilo del 11-S y culpar falsamente a Irán. «He oído que los miembros restantes de la red de Epstein han urdido una conspiración para provocar un incidente similar al del 11-S y culpar de ello a Irán», declaró el domingo. «Irán se opone rotundamente a tales planes terroristas y no está en guerra con el pueblo estadounidense», afirmó Larijani.
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A ver si los salvajes, asesinos, terroristas... son los del otro bando del que nos cuenta la prensa del Mundo Libre.