El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, declaró el domingo que había recibido información sobre un supuesto complot para perpetrar un atentado al estilo del 11-S y culpar falsamente a Irán. «He oído que los miembros restantes de la red de Epstein han urdido una conspiración para provocar un incidente similar al del 11-S y culpar de ello a Irán», declaró el domingo. «Irán se opone rotundamente a tales planes terroristas y no está en guerra con el pueblo estadounidense», afirmó Larijani.