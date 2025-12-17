edición general
El jefe de Redes de Vox, denunciado por acosar sexualmente a un militante cuando era menor

Los hechos, denunciados en una comisaría de Madrid, habrían tenido lugar a finales de 2023, cuando el militante tenía dieciséis años y, el presunto acosador, veinticinco

#1 harverto
Parece que tiene explicación por qué las mujeres hetero están a salvo en vox :-D
#5 Piscardo_Morao
"Un militante de Vox y de Revuelta —la organización juvenil satélite del partido— ha interpuesto una denuncia por presunto acoso sexual contra el responsable de redes sociales del partido de extrema derecha"

Otra prueba de que entre la gente más homófoba en el mundo hay mucho homosexual reprimido y una pena que esta basura crea que la única forma de vivir libremente su sexualidad sea abusando de otras personas desde una posición de autoridad. De cara a la galería muy heteros, pero cuando se apagan las luces y creen que no les ve nadie, pasan estas cosas.
humono #2 humono
Los más machotes...
