El jefe de Mercedes no ve claras las nuevas normas europeas con los eléctricos: «Pueden colapsar el mercado»

El CEO de Mercedes-Benz y, a la vez, jefe de ACEA, no se muestra del todo convencido con las últimas decisiones que ha tomado la Unión Europea para intentar acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico. El mercado automovilístico europeo se encuentra completamente dividido. Tan pronto te encuentras a políticos y jefazos de marcas pidiendo que Europa tome medidas para potenciar la fabricación local de coches eléctricos y baterías, así como para reducir las presiones sobre las emisiones de CO2, como que luego escuchas a otros tantos decir

Gry #3 Gry *
Traducido: pide que los combustibles sintéticos tengan una mayor participación. «Incluso un pequeño aumento en el uso de combustibles sintéticos en los automóviles actuales podría generar importantes beneficios climáticos».

Como se nota que sus clientes tienen pasta. El coste actual de los combustibles sintéticos anda entre los 4 y los 10 € el litro con previsiones (de la propia industria y terriblemente optimistas) de conseguir reducirlo a 2 € el litro para el 2030.

www.efuel-alliance.eu/efuels/costs-outlook
#2 xavigo
Llamadme loco, pero difícilmente Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bugatti… van a ser los facilitadores de la transición al coche eléctrico en Europa.

Me dices Skoda, SEAT, Renault, Stellantis… pues vale. ¿Pero Mercedes?

Ains… qué estarán haciendo KIA, BYD, MG, Changan, Xpeng…
Kantinero #5 Kantinero
#2 Loco
Chusticia4all #1 Chusticia4all
el libre mercado no existe
#4 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Es que no es libre mercado cuando Europa pone normas distintas según sea el coche.

No te digo que sea malo, pero el mercado deja de ser libre.
#7 fingulod
#4 ¿qué normas? Que yo sepa ahora mismo es la Euro 6, próximamente Euro 7. Y es para todos.
