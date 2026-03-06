El jefe de Mercedes no ve claras las nuevas normas europeas con los eléctricos: «Pueden colapsar el mercado»

El CEO de Mercedes-Benz y, a la vez, jefe de ACEA, no se muestra del todo convencido con las últimas decisiones que ha tomado la Unión Europea para intentar acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico. El mercado automovilístico europeo se encuentra completamente dividido. Tan pronto te encuentras a políticos y jefazos de marcas pidiendo que Europa tome medidas para potenciar la fabricación local de coches eléctricos y baterías, así como para reducir las presiones sobre las emisiones de CO2, como que luego escuchas a otros tantos decir
| etiquetas: norma , europea , coche , eléctrico
Como se nota que sus clientes tienen pasta. El coste actual de los combustibles sintéticos anda entre los 4 y los 10 € el litro con previsiones (de la propia industria y terriblemente optimistas) de conseguir reducirlo a 2 € el litro para el 2030.
www.efuel-alliance.eu/efuels/costs-outlook
Me dices Skoda,
SEAT, Renault, Stellantis… pues vale. ¿Pero Mercedes?
Ains… qué estarán haciendo KIA, BYD, MG, Changan, Xpeng…
www.meneame.net/story/bmw-llega-1-000-km-autonomia-10-minutos-carga-co
No te digo que sea malo, pero el mercado deja de ser libre.