El jefe de Mercedes no ve claras las nuevas normas europeas con los eléctricos: «Pueden colapsar el mercado»

El CEO de Mercedes-Benz y, a la vez, jefe de ACEA, no se muestra del todo convencido con las últimas decisiones que ha tomado la Unión Europea para intentar acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico. El mercado automovilístico europeo se encuentra completamente dividido. Tan pronto te encuentras a políticos y jefazos de marcas pidiendo que Europa tome medidas para potenciar la fabricación local de coches eléctricos y baterías, así como para reducir las presiones sobre las emisiones de CO2, como que luego escuchas a otros tantos decir