BMW llega a los 1.000 km de autonomía en 10 minutos de carga: coches eléctricos con baterías sólidas Samsung y 500 Wh/kg de densidad

La colaboración entre BMW, Samsung SDI y la empresa estadounidense Solid Power pretende dar un salto significativo con una nueva generación de baterías de estado sólido que promete prestaciones de 500 Wh/kg, cargas de un gran porcentaje de su capacidad total en menos de 10 minutos y duración de 2 millones de km, acercándose a una autonomía real de 1000 km. La alianza tecnológica entre BMW, Samsung SDI y Solid Power tiene como objetivo introducir estas baterías en vehículos de producción hacia finales de 2026.