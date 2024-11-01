edición general
BMW llega a los 1.000 km de autonomía en 10 minutos de carga: coches eléctricos con baterías sólidas Samsung y 500 Wh/kg de densidad

La colaboración entre BMW, Samsung SDI y la empresa estadounidense Solid Power pretende dar un salto significativo con una nueva generación de baterías de estado sólido que promete prestaciones de 500 Wh/kg, cargas de un gran porcentaje de su capacidad total en menos de 10 minutos y duración de 2 millones de km, acercándose a una autonomía real de 1000 km. La alianza tecnológica entre BMW, Samsung SDI y Solid Power tiene como objetivo introducir estas baterías en vehículos de producción hacia finales de 2026.

cocolisto #1 cocolisto
Se acabó comprar los opel corsas. ¿Tendrán el mismo precio me imagino?
#3 capitan.meneito
#1 ahora BMW Corsa.
Desideratum #5 Desideratum
#1 Entiendo que la coña viene de a ver quién se puede permitir el lujo de comprar un coche de estos, pero lo que está cada vez más claro es que las novedades tecnológicas primero salen en los vehículos de alta gama y luego se van introduciéndose en vehículos para ciudadanos con medio o bajo nivel adquisitivo.

Además la política de los fabricantes chinos en este aspecto es muy distinta a las tradicionales marcas europeas. BYD es una marca que se caracteriza en introducir novedades de alta gama…   » ver todo el comentario
kastanedowski #6 kastanedowski
Mientras sigan teniendo esos precios y sean irreparables, nada va a cambiar
#2 Tronchador.
La batería milagrosa de la semana... :troll:
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#2 Al no ser China no llegará a portada
