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El jefe del Estado Mayor francés teme "una guerra abierta" con Rusia

Justifica ante el Parlamento galo un aumento en 36.000 millones de euros del presupuesto militar

| etiquetas: francia , rusia , gasto , ejeecito , europa , presupuesto militar
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4 comentarios
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#1 z1018
Corrijo el verbo: "quiere" por "teme".

No saben cómo vender el próximo acuerdo de paz en la guerra de Ucrania al agotar el armamento en Irán.
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Pertinax #3 Pertinax *
Llevan dos semanas incapaces de conquistar el Donbas, van a meterse en ese fregao. Ámos, no me jodas.
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues *
¿Aún insisten con Rusia tras la deriva que ha tomado el mundo? Que se vayan olvidando de recuperar lo invertido en ayudar a Ucrania, y de cualquier promesa de trump para repartir parte del botín con Francia y sus empresas.
El trompas ahora está ocupado salvando niñas iraníes, y dudo mucho que Ucrania le importe una mierda ya, o siquiera se acuerde.
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#2 pozz
"Quien se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación y con la guerra".
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menéame