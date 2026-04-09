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El jefe del Estado Mayor francés teme "una guerra abierta" con Rusia
Justifica ante el Parlamento galo un aumento en 36.000 millones de euros del presupuesto militar
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#1
z1018
Corrijo el verbo: "quiere" por "teme".
No saben cómo vender el próximo acuerdo de paz en la guerra de Ucrania al agotar el armamento en Irán.
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K
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#3
Pertinax
*
Llevan dos semanas incapaces de conquistar el Donbas, van a meterse en ese fregao. Ámos, no me jodas.
1
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#4
Jointhouse_Blues
*
¿Aún insisten con Rusia tras la deriva que ha tomado el mundo? Que se vayan olvidando de recuperar lo
invertido
en ayudar a Ucrania, y de cualquier promesa de trump para repartir parte del botín con Francia y sus empresas.
El trompas ahora está ocupado salvando niñas iraníes, y dudo mucho que Ucrania le importe una mierda ya, o siquiera se acuerde.
0
K
10
#2
pozz
"Quien se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación y con la guerra".
0
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No saben cómo vender el próximo acuerdo de paz en la guerra de Ucrania al agotar el armamento en Irán.
El trompas ahora está ocupado salvando niñas iraníes, y dudo mucho que Ucrania le importe una mierda ya, o siquiera se acuerde.