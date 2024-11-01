edición general
La jefa de prensa de la Casa Blanca pierde los papeles al ser preguntada por el asesinato de Renee Good a manos del ICE: "Eres un activista, no deberías estar sentado aquí"

La muerte de Renee Good a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis (Minnesota) ha generado una auténtica crisis para la Administración Trump. Miles de personas han salido a las calles para protestar contra la actuación de este integrante del cuerpo que está siendo utilizado por la Casa Blanca para detener, encarcelar y deportar de forma indiscriminada a migrantes, lo que ha generado una represión aún mayor por parte de los agentes con el beneplácito del líder republicano.

PaulDurden
De verdad, esto se está pareciendo exageradamente al típico niño mimado y caprichoso que si no se dice o hace lo que quiere, entra en rabieta de mierda.
tul
#1 el representante perfecto para el occidente actual
pepel
Ella es una activista, y lameojetes. ¿Dónde está su dignidad de mujer?
sinson
#2 Esta si que se gana el salario. Valla cuajo que ha de tener para realizar tal menester.
#6 barbievoltios
Nadie ha perdido los papeles. Es su modo de funcionar desde hace ya un tiempo.
Islamotransfeministe
Gente. Están masacrando a los ciudadanos de irán. Son ya miles y no se parará mañana.
Estáis aquí con la tía está que han matado en usa, que si joder, que es un dramon, pero no decís nada de irán, no os importa una mierda, hay 10 noticias de algo que malo que ha hecho la administración de Trump, por cada una de irán. Y cuando la hay es para criminalizarlos.
Sois marionetas, no lo veis? Os dicen mirad aquí y os ponen un papel en la cara para que sólo miréis donde apunta el dedo.
