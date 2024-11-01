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Javier Milei: "Los fascistas son socialistas, ustedes estaban inspirados en un fascista”

El presidente hablaba de “la moral como política ed Estado” como un concepto que, según dijo, marca “un cambio de época". En ese momento, se produjo otro cruce con la oposición, lo llamaron “fascistas” y el mandatario respondió.

| etiquetas: milei , argentina , fascismo , socialistas
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7 comentarios
2 1 3 K 17 actualidad
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv *
Milei es un gilipollas ignorante [fin de la cita]

edit: Don Einstein era socialista, Milei lo que puse arriba, nada más que añadir.
4 K 62
#4 luckyy
Ese mantra lo repite la derecha haciendo pasar en nacionalsocialismo como socialismo cuando fue el capitalismo el que financio al nazismo para luchar contra el comunismo.
Churchill quiso atacar a Rusia con el ejército nazi despues de haber derrotado a Hitler
2 K 42
#3 Suleiman
Lo dice el nostálgico de videla.
2 K 41
JackNorte #1 JackNorte
Milei intenta ponerse a la altura de sus amigos genocidas pero sigue sonando a chiste malo.
3 K 39
Supercinexin #6 Supercinexin
Hitler era socialista, Franco inventó los sindicatos para proteger al obrero y también inventó la vivienda pública y la seguridad social, blablablá... los auténticos fascistas son los de izquierdas, blebleblé... el anarcocapitalismo es la verdadera libertad de verdad, bliblibli... la democracia es un estorbo, blobloblo... gracias al Capitalismo y a Occidente el mundo está mejor de lo que jamás ha estado, blublublu...

Desde finales de los noventa, precisamente con el auge de internet, llevo leyendo éstas gilipolleces. Ya las sueltan de carrerilla, vamos.
1 K 33
#5 NoMeVeas
"Procede a hacer cosas fascistas"

Ya cansan, después de Bukele, después de Bolsonaro, después de Ivan Duque, después de Daniel Noboa... Mira macho... No hay un puto instante en que cada puta acusación no sea una confesión, son incapaces.
1 K 21
Andreham #7 Andreham
Qué mono, su 1209214201949vo principio de transposición.

Es tan rico como cuando soltó el primero.
0 K 8

menéame