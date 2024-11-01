Javier Milei: "Los fascistas son socialistas, ustedes estaban inspirados en un fascista”

El presidente hablaba de “la moral como política ed Estado” como un concepto que, según dijo, marca “un cambio de época". En ese momento, se produjo otro cruce con la oposición, lo llamaron “fascistas” y el mandatario respondió.
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edit: Don Einstein era socialista, Milei lo que puse arriba, nada más que añadir.
Churchill quiso atacar a Rusia con el ejército nazi despues de haber derrotado a Hitler
Desde finales de los noventa, precisamente con el auge de internet, llevo leyendo éstas gilipolleces. Ya las sueltan de carrerilla, vamos.
Ya cansan, después de Bukele, después de Bolsonaro, después de Ivan Duque, después de Daniel Noboa... Mira macho... No hay un puto instante en que cada puta acusación no sea una confesión, son incapaces.
Es tan rico como cuando soltó el primero.