edición general
13 meneos
63 clics
Javier Esteban, el jefe de redes de Vox denunciado por agresión sexual a un menor: “Estamos hartos (…) Llevo sin mojar dos semanas porque no se me pone erecta”

Javier Esteban, el jefe de redes de Vox denunciado por agresión sexual a un menor: “Estamos hartos (…) Llevo sin mojar dos semanas porque no se me pone erecta”

La denuncia y la difusión de audios internos agravan la guerra abierta entre Vox y Revuelta y evidencian la fractura en el aparato del partido

| etiquetas: javier esteban , redes sociales , vox , revuelta
10 3 0 K 119 actualidad
3 comentarios
10 3 0 K 119 actualidad
ipanies #1 ipanies
Son escoria salida de una organización delictiva... No puede salir nada bueno no decente de allí!!!
0 K 12
#2 josiahallen *
Hay taaaaantas denuncias de agresiones sexuales en los últiimos tiempos, y es taaaaaaaaan fácil denunciar sin necesidad de dar ninguna prueba, que uno no se cree nada de nadie nunca, y piensa en motivos alternativos.

Y a lo mejor hasta en este caso es incluso cierto (yo no hablo de este puto caso que me da igual), pero ¿en general? Ni de puta coña.

Si estas cosas se trataran con sensatez, no pasaría realmente nada. Pero no tenemos sensatez. Tenemos a una banda de fánáticos del tema que…   » ver todo el comentario
1 K -3
#3 Deperdidos *
#2 Nono, son millones de denuncias falsas. Las mujeres son unas arpías que no saben callar por un simple guantazo o que se le toque el culo cuando al macho le apetezca. Van a comisaría en manada solo por joder. Menudo comentario incel.
0 K 10

menéame