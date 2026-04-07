edición general
4 meneos
39 clics

Japón rompe las normas: consigue construir un panel solar 'ultraeficiente' que genera un 130% más de energía

Nuevos materiales como la perovskita impulsan una revolución solar más barata y eficiente, acercando esta energía a un uso masivo global. Japón vuelve a situarse en la vanguardia tecnológica con un avance que desafía los límites clásicos de la energía solar. Un equipo de investigadores ha logrado lo que durante años se consideró inalcanzable en eficiencia energética

| etiquetas: energía solar , electricidad , fotovoltaica , paneles
3 1 1 K 30 tecnología
15 comentarios
3 1 1 K 30 tecnología
jonolulu #13 jonolulu
#9 Eso si son capaces de llevar esto a un proceso productivo en masa
1 K 28
JackNorte #12 JackNorte *
#11 Si y lo es pero el 130% es un dato real tambioen en laboratorio que vende la noticia mejor , y los margenes a partir de ahi con tiempo, hay aplicando y mejorando yo creo que seran numeros mejores. salir del 30% es una buena noticia.
1 K 22
jonolulu #7 jonolulu *
#5 Yo veo impensables las dos. Ya sea 70% o 130%
0 K 16
Ludovicio #6 Ludovicio
El invento será interesante, el que ha escrito el artículo no lo ha entendido bien. xD
0 K 11
Malaguita #8 Malaguita *
Otra fuente: www.ecoticias.com/hoyeco/japon-rompe-una-barrera-historica-encuentra-u
Aquí también dice un 130% y que puede llegar al 200%. Suena bastante a ciencia ficción, pero los japoneses tienen cara de planear cosas.
0 K 10
#1 casicasi *
Ahí, jodiendo la termodinámica a tope!
Para eso no pongas el panel y quédate con el 30% restante gratis!
0 K 10
Malaguita #2 Malaguita *
#1 Me hace falta contexto para esa afirmación. Un 130% más eficiente que la eficiecia típica del 25% sería alrededor del 60%.
2 K 49
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Correcto. Un 130% MÁS.
1 K 29
jonolulu #4 jonolulu *
Un 130% más o un 130% de eficiencia?

Gracias a este mecanismo, el nuevo material alcanza una eficiencia teórica del 130%, superando ampliamente los límites tradicionales de conversión energética. Se trata de un salto cualitativo con implicaciones enormes para el sector de las energías renovables.

En cualquiera de los dos casos me parece poco creíble, porque de momento el 30% de eficiencia solo se ha logrado en media docena de laboratorios

#1 #2 #3
1 K 27
Malaguita #5 Malaguita
#4 Lo cierto es que dice una cosa y la otra. Una de las dos parece imposible, por lo que asumo que es un despiste del juntaletras.
0 K 10
HeilHynkel #15 HeilHynkel *
#4

La entradilla pone un más como un camello de grande, lo otro es fisicamente imposible, salvo que uses las matemáticas sede Trump.
0 K 19
JackNorte #9 JackNorte *
#2 "Fase de laboratorio: El dato del 130% se ha obtenido en una solución química líquida, no en un panel sólido comercial.
En resumen, la "eficiencia real" de un panel con esta tecnología no será del 130%, sino que permitirá que los paneles del futuro superen la barrera del 30% donde hoy están estancados, aspirando a alcanzar rangos de 35% - 40% en aplicaciones reales"
Despues de reevaluacion por ia.
1 K 22
Malaguita #11 Malaguita
#9 Me sigue pareciendo suficientemente noticiable.
0 K 10
The_Ignorator #14 The_Ignorator *
#1
Menos de cincuenta caracteres y blablabla  media
0 K 10

menéame