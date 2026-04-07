Japón rompe las normas: consigue construir un panel solar 'ultraeficiente' que genera un 130% más de energía

Nuevos materiales como la perovskita impulsan una revolución solar más barata y eficiente, acercando esta energía a un uso masivo global. Japón vuelve a situarse en la vanguardia tecnológica con un avance que desafía los límites clásicos de la energía solar. Un equipo de investigadores ha logrado lo que durante años se consideró inalcanzable en eficiencia energética