Nuevos materiales como la perovskita impulsan una revolución solar más barata y eficiente, acercando esta energía a un uso masivo global. Japón vuelve a situarse en la vanguardia tecnológica con un avance que desafía los límites clásicos de la energía solar. Un equipo de investigadores ha logrado lo que durante años se consideró inalcanzable en eficiencia energética
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Aquí también dice un 130% y que puede llegar al 200%. Suena bastante a ciencia ficción, pero los japoneses tienen cara de planear cosas.
Para eso no pongas el panel y quédate con el 30% restante gratis!
Correcto. Un 130% MÁS.
Gracias a este mecanismo, el nuevo material alcanza una eficiencia teórica del 130%, superando ampliamente los límites tradicionales de conversión energética. Se trata de un salto cualitativo con implicaciones enormes para el sector de las energías renovables.
En cualquiera de los dos casos me parece poco creíble, porque de momento el 30% de eficiencia solo se ha logrado en media docena de laboratorios
#1 #2 #3
La entradilla pone un más como un camello de grande, lo otro es fisicamente imposible, salvo que uses las matemáticas sede Trump.
En resumen, la "eficiencia real" de un panel con esta tecnología no será del 130%, sino que permitirá que los paneles del futuro superen la barrera del 30% donde hoy están estancados, aspirando a alcanzar rangos de 35% - 40% en aplicaciones reales"
Despues de reevaluacion por ia.
Menos de cincuenta caracteres y blablabla