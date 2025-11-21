edición general
Japón reactivará la mayor central nuclear del mundo

Japón reactivará la mayor central nuclear del mundo

Kashiwazaki-Kariwa (KK) fue la mayor central nuclear del mundo hasta que el accidente de Fukushima forzó el parón de todos los reactores de Japón. Catorce años después de aquel tsunami, su reapertura se da por segura, tras obtener la aprobación del gobernador de la prefectura de Niigata, donde se ubica.

Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#5 Los terremotos producen maremotos y si han jodido una central
#17 El_dinero_no_es_de_nadie
#10 #8 El tsunami si afectó, pero no los terremotos
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#17 Y por que se produjo el tsunami.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Japon quiere mandar a la mierda todo el planeta, con la cantidad de terremotos que tiene.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Los terremotos no han afectado a ninguna central en Japón.
DarthMatter #6 DarthMatter *
#3 Ya hace tiempo que el planeta va camino a la mierda ... y NO exclusivamente por culpa nipona.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#6 Pero esos no quieren quedarse atras.
DarthMatter #12 DarthMatter *
#7 Y ¿qué le vamos a hacer? ... ¿les vamos a impedir su derecho soberano a obtener energía con la que calentarse y prosperar (como cualquier otra nación)? ... ¿acaso es mejor para el planeta seguir quemando petróleo y carbón como si no hubiera un mañana?

No lo pregunto sólo por preguntar. Soy 'antinucelar' como el que más, pero ... y ¿cuál es la solución? ?(

P.D.: Si quisieran (y si les dejasen) seguro que podrían tener montañas de gas ruso tirado de precio. :-D
sorrillo #11 sorrillo
#3 El mayor riesgo para la civilización humana es el cambio climático y la nuclear es un aliado en la lucha contra el cambio climático.
Asimismov #13 Asimismov
#11 la nuclear basada en Torio podría ser una opción, pero la nuclear basada en ²³⁵U, no sólo no es la solución pues se cierran más centrales que se construyen nuevas y además estamos llegando al "peak uranium".
sorrillo #14 sorrillo *
#13 pues se cierran más centrales que se construyen nuevas

Esa no es la razón por la que no es la solución, ese es el problema que hay que resolver.

y además estamos llegando al "peak uranium".

Como llevamos medio siglo llegando al "peak" del petróleo, claro claro.
#15 tierramar
#3 Pues pueden querer hipotéticamente, lo que quieren los caídos en grandes desgracias. que los demás sufran lo mismo.
DarthMatter #4 DarthMatter
"... Todo un revulsivo para su propietaria, la empresa Tepco (Tokyo Electric Power Co.) ..."

La empresa que 'miente más que habla'.
ChatGPT #2 ChatGPT
luego que si el gato escaldado del agua fría escapa....
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
no me sorprende eso es muy japo, les ha sudado la minipilila desde siempre las cosas de medio ambiente, mucha sonrisita mucho kawai, nada mas con el detalle de las ballenas...su actitud es como la de un murciano con el mar menor pero a nivel planetario
ewok #1 ewok
Japón reactiva la KK.
#16 tierramar
Uno de los mayores riesgos del planeta actualmente es la energia nuclear: su centrales (en uan guerra son bombas nucleares) , las armas nucleares,... la contaminación radioactiva aumenta sin parar, al mismo tiempo que los cánceres
