Japón reactivará la mayor central nuclear del mundo

Kashiwazaki-Kariwa (KK) fue la mayor central nuclear del mundo hasta que el accidente de Fukushima forzó el parón de todos los reactores de Japón. Catorce años después de aquel tsunami, su reapertura se da por segura, tras obtener la aprobación del gobernador de la prefectura de Niigata, donde se ubica.
No lo pregunto sólo por preguntar. Soy 'antinucelar' como el que más, pero ... y ¿cuál es la solución?
P.D.: Si quisieran (y si les dejasen) seguro que podrían tener montañas de gas ruso tirado de precio.
Esa no es la razón por la que no es la solución, ese es el problema que hay que resolver.
y además estamos llegando al "peak uranium".
Como llevamos medio siglo llegando al "peak" del petróleo, claro claro.
La empresa que 'miente más que habla'.