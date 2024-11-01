edición general
Japón: piden a los gamers vender sus ordenadores si no los utilizan; se han quedado sin PCs para vender

Japón: piden a los gamers vender sus ordenadores si no los utilizan; se han quedado sin PCs para vender

Esta escasez mundial de memoria DRAM está dando situaciones bastante llamativas, hasta el punto de que en Japón se están quedando sin ordenadores o PCs gaming. Y es que una importante y conocida tienda japonesa, Akihabara, ha comenzado a suplicar públicamente a los jugadores que vendan sus ordenadores. Y es que la compañía ya no tiene ni stock de ordenadores gaming nuevos, ni de segunda mano. Es por ello que están pidiendo que los jugadores vendan sus ordenadores para poder venderselos a otras personas.

Algo exagerado parece, pero es cierto que hay gente que esta comprando memoria y discos SSD como papel higiénico en pandemia.
No sé yo si será un poco sensacionalista ... o que en Japón abusan del JIT y les ha pillado el toro. :roll:
#1 lo es. No se han quedado sin ordenadores sin vender.
Este medio es de lo más sensacionalista que hay, la mitad son exageraciones y la otra mitad bulos
Akihabara es una conocida tienda japonesa??
#4 Yo pensaba que era una zona de tiendas de electrónica.
