Japón: piden a los gamers vender sus ordenadores si no los utilizan; se han quedado sin PCs para vender

Esta escasez mundial de memoria DRAM está dando situaciones bastante llamativas, hasta el punto de que en Japón se están quedando sin ordenadores o PCs gaming. Y es que una importante y conocida tienda japonesa, Akihabara, ha comenzado a suplicar públicamente a los jugadores que vendan sus ordenadores. Y es que la compañía ya no tiene ni stock de ordenadores gaming nuevos, ni de segunda mano. Es por ello que están pidiendo que los jugadores vendan sus ordenadores para poder venderselos a otras personas.