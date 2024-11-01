Japón lanza al mercado una almohada con forma de berenjena que puedes abrazar y que te azota  

Estos artículos, conocidos como dakimakuras, han ganado popularidad tras difundirse ampliamente en redes sociales por su diseño y sus funciones. El producto, disponible en distintas formas -entre ellas la de berenjena-, está diseñado para presionarse contra el cuerpo durante el descanso. Algunas versiones incorporan sistemas de calefacción y mecanismos sencillos que generan una sensación de calor y contacto continuo, simulando un abrazo prolongado. Además, algunos modelos realizan suaves palmadas en la espalda o en otras zonas del cuerpo.