Japón lanza al mercado una almohada con forma de berenjena que puedes abrazar y que te azota

Estos artículos, conocidos como dakimakuras, han ganado popularidad tras difundirse ampliamente en redes sociales por su diseño y sus funciones. El producto, disponible en distintas formas -entre ellas la de berenjena-, está diseñado para presionarse contra el cuerpo durante el descanso. Algunas versiones incorporan sistemas de calefacción y mecanismos sencillos que generan una sensación de calor y contacto continuo, simulando un abrazo prolongado. Además, algunos modelos realizan suaves palmadas en la espalda o en otras zonas del cuerpo.

#1 Leclercia_adecarboxylata
La almohada.  media
astronauta_rimador #3 astronauta_rimador
que seria estaá esa berenjena.
woody_alien #4 woody_alien
#3 No sabemos si ha dado su consentimiento.
#2 Pkpkpk *
"Azotar" creo que es incorrecto. Es más bien dar palmaditas, como cuando duermes a un bebé.
Pero vamos, entre berenjena y azote, ya vemos por dónde quieren ir los tiros. Qué chasco se llevarán después :troll:
