Japón está desarrollando drones suicidas de cartón (eng)

Una empresa japonesa está desarrollando drones suicidas fabricado con cartón, promovidos por el ministro de defensa japonés. Los drones suicidas de cartón tienen varias ventajas respecto a los tradicionales metálicos. Son más dificiles de detectar para los radares, lo que mejora su productividad y el número de fallecimientos por dron. Además de eso, son más baratos y lo más importante, biodegradables y respetuosos con el medio ambiente, abriendo así una nueva vía a una industria mantenible de drones suicidas ecológicos.