edición general
3 meneos
19 clics

Japón está desarrollando drones suicidas de cartón (eng)

Una empresa japonesa está desarrollando drones suicidas fabricado con cartón, promovidos por el ministro de defensa japonés. Los drones suicidas de cartón tienen varias ventajas respecto a los tradicionales metálicos. Son más dificiles de detectar para los radares, lo que mejora su productividad y el número de fallecimientos por dron. Además de eso, son más baratos y lo más importante, biodegradables y respetuosos con el medio ambiente, abriendo así una nueva vía a una industria mantenible de drones suicidas ecológicos.

| etiquetas: japon , drones , armas , carton , ecológico , biodegradable , sostenibilidad
3 0 0 K 31 tecnología
12 comentarios
3 0 0 K 31 tecnología
Comentarios destacados:    
nopolar #1 nopolar
La ecosostenibilidad de las armas es algo que no había visto venir.
5 K 46
Lenari #4 Lenari
#1 Es un tema que está completamente infradesarrollado.

No solo el impacto ecológico, sino otros temas como la discriminación por género. Aprovechando que los drones pueden integrar IA, en el futuro probablemente se añadan cuotas de género y de grupos étnicos, para que no se produzca discriminación en las víctimas. Todos los grupos demográficos tienen el derecho a no ser discriminados y a tener una cuota mínima de fallecimientos por drones suicidas.
0 K 10
tul #10 tul
#1 veras cuando llueva xD
0 K 14
Cuñado #3 Cuñado
Mezclar origami y suicidios... De Japón tenía que venir.
2 K 31
Meneanauta #2 Meneanauta
Suicidas ecológicos, respetuosos con el medio ambiente :shit:
1 K 28
Javi_Pina #11 Javi_Pina
#2 Que bien, si te mata uno de estos almenos sabes que esta salvando al planeta ¬¬
0 K 11
Apotropeo #6 Apotropeo
¿ Estos acaban contra el enemigo o en el contenedor azul ?
1 K 23
Lenari #8 Lenari
#6 Ambas cosas. Es importante recordar la importancia del reciclaje, y los supervivientes del ataque suicida deberían llevar los restos del dron al contenedor correspondiente. Sería positivo que los propios contenedores incorporasen un icono para saber donde hay que poner los drones reciclables.
2 K 33
masde120 #5 masde120
espero que esto lo haya escrito una IA porque que exista alguien tan inmoral para escribir así me deprime.
1 K 22
Spirito #9 Spirito
#5 Es que deprime porque promocionan la industria del dolor, del sufrimiento, de arruinar vidas y familias, de la muerte... como si eso fuese normal, como si fuéramos cavernícolas aún.

Luego, uno mira la de telescopios, la de misiones que hay para conocer y explorar el Sistema Solar, el Universo y mil cosas que precisa la ciencia y ¡claro que deprime! ver cómo se gastan 100 veces más en muerte que en ciencia, por ejemplo.
0 K 9
capitan__nemo #12 capitan__nemo
Drones kamikaze.
0 K 15
elTieso #7 elTieso
¡Origami wars!
0 K 11

menéame