Una empresa japonesa está desarrollando drones suicidas fabricado con cartón, promovidos por el ministro de defensa japonés. Los drones suicidas de cartón tienen varias ventajas respecto a los tradicionales metálicos. Son más dificiles de detectar para los radares, lo que mejora su productividad y el número de fallecimientos por dron. Además de eso, son más baratos y lo más importante, biodegradables y respetuosos con el medio ambiente, abriendo así una nueva vía a una industria mantenible de drones suicidas ecológicos.
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No solo el impacto ecológico, sino otros temas como la discriminación por género. Aprovechando que los drones pueden integrar IA, en el futuro probablemente se añadan cuotas de género y de grupos étnicos, para que no se produzca discriminación en las víctimas. Todos los grupos demográficos tienen el derecho a no ser discriminados y a tener una cuota mínima de fallecimientos por drones suicidas.
Luego, uno mira la de telescopios, la de misiones que hay para conocer y explorar el Sistema Solar, el Universo y mil cosas que precisa la ciencia y ¡claro que deprime! ver cómo se gastan 100 veces más en muerte que en ciencia, por ejemplo.