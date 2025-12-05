Japón anuncia la subida de impuestos para cubrir el incremento del gasto en defensa

La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha anunciado que está considerando aumentar ciertos impuestos para financiar el importante incremento del gasto en defensa. Mediante subidas en los impuestos a las empresas, al tabaco y a la renta, el Gobierno prevé recaudar más de 1 billón de yenes adicionales al año antes de marzo de 2028.