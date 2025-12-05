Japón anuncia la subida de impuestos para cubrir el incremento del gasto en defensa

La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha anunciado que está considerando aumentar ciertos impuestos para financiar el importante incremento del gasto en defensa. Mediante subidas en los impuestos a las empresas, al tabaco y a la renta, el Gobierno prevé recaudar más de 1 billón de yenes adicionales al año antes de marzo de 2028.
| etiquetas: japón , defensa , impuestos , china
Y encima Japón aumentando el gasto en "defensa". Debe ser por los múltiples ataques que recibe últimamente por parte del Ejército Cobra de los GIJoe, o la amenaza de los Aliens, o algo. Te tienes que reír.
Nunca se sabe ...
Vamos, que están al borde de la bancarrota y están en una huida hacia adelante.
Y se ponen a gastar en armas... Me da a mí que no son para defenderse si no para prepararse por las protestas sociales.
www.bbc.com/mundo/articles/cn7eg031x3jo
Y militarista y admiradora de Thatcher. Ninguna sorpresa a la hora de exprimir a las rentas más bajas y dar mimitos a las altas.
Por otra parte...
Takaichi
… » ver todo el comentario