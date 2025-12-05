edición general
Japón anuncia la subida de impuestos para cubrir el incremento del gasto en defensa

La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha anunciado que está considerando aumentar ciertos impuestos para financiar el importante incremento del gasto en defensa. Mediante subidas en los impuestos a las empresas, al tabaco y a la renta, el Gobierno prevé recaudar más de 1 billón de yenes adicionales al año antes de marzo de 2028.

| etiquetas: japón , defensa , impuestos , china
Supercinexin #1 Supercinexin
No te jode, no lo va a cubrir cogiéndoles dinero a los ricos.

Y encima Japón aumentando el gasto en "defensa". Debe ser por los múltiples ataques que recibe últimamente por parte del Ejército Cobra de los GIJoe, o la amenaza de los Aliens, o algo. Te tienes que reír.
3 K 51
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

Nunca se sabe ...  media
3 K 61
salteado3 #4 salteado3
#1 Hace unos días subieron los tipos de interés de su deuda para animar a que la compren. Tienen una deuda ya enorme, más del doble de su PIB y sacan más porque no tienen dinero.

Vamos, que están al borde de la bancarrota y están en una huida hacia adelante.

Y se ponen a gastar en armas... Me da a mí que no son para defenderse si no para prepararse por las protestas sociales.
1 K 30
karakol #6 karakol *
Takaichi es una conservadora acérrima que se ha opuesto durante mucho tiempo a la legislación que permite a las mujeres casadas mantener sus apellidos de soltera, insistiendo en que socava la tradición. También está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.

www.bbc.com/mundo/articles/cn7eg031x3jo

Y militarista y admiradora de Thatcher. Ninguna sorpresa a la hora de exprimir a las rentas más bajas y dar mimitos a las altas.

Por otra parte...

Takaichi

…   » ver todo el comentario
1 K 36
Torrezzno #3 Torrezzno
Japon está en una escalada militar con China. Prácticamente todos los males del mundo tienen origen político
1 K 33
millanin #5 millanin
#3 La escalada es entre EEUU y China. Y por que el primero quiere.
0 K 7

