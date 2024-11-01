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Japón activa alertas de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,4

Japón activa alertas de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,4

Las autoridades han urgido a los residentes en las prefecturas septentrionales del país a evacuar

| etiquetas: japón , terremoto , tsunami
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6 comentarios
17 3 0 K 371 actualidad
woody_alien #4 woody_alien
Es una señal, Tsunami Alfaro. Esperemos que no joda la central de Onagawa.
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Mltfrtk #1 Mltfrtk
7,4 es un terremoto de los gordos, esperemos que no haya tsunamis :-S
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jonolulu #3 jonolulu
#1 Tsunami ha habido. El tema es que la ola mayor puede llegar varias horas después
1 K 27
#6 Robe7064
Fuera de Japón, Chile y México es de los gordos. En esos tres países es "fuerte" porque suelen ser a mayor profundidad y por las maneras de construir y de comportarse. Es de los que comentas por días y exige medidas de las autoridades, pero en que con suerte no hay que lamentar muertos ni heridos. Pasé un 7.6 en mi casa de madera y el zangoloteo fue increíble, pero solo perdimos unos vasos y en unas pocas horas todo el mundo estaba festejando la Navidad (después de recoger la carne de las brasas). Si todo sale bien y el tsunami no llega a áreas muy pobladas, será algo parecido hoy en Japón.
0 K 11

menéame