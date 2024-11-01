Un terremoto de magnitud de 7,4 golpea el centro de Japón y activa la alerta por tsunami

El seísmo se produjo a las 16.53 h local en aguas del Pacífico, frente al norte de la prefectura de Iwate. Las sacudidas fueron tan intensas que hicieron temblar grandes edificios incluso en Tokio, a varios cientos de kilómetros de distancia. Las autoridades han instado a los residentes de las áreas afectadas a evacuar hacia zonas elevadas y seguras como medida de precaución.
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Vigilando central nuclear Fukushima.
Energía segura.
www.youtube.com/watch?v=l9tWkq83ypQ
No se ve mucho pero creo que ese el mismo muro de hormigón que se hizo famoso hace 15 años con el agua superando la barrera
Aqui hay un directo como parece que llega, se reportan olas de 30-50 centímetros.
www.youtube.com/watch?v=dbUXhHToBYU
Veo que cerraron la otra noticia.