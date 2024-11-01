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Un terremoto de magnitud de 7,4 golpea el centro de Japón y activa la alerta por tsunami

Un terremoto de magnitud de 7,4 golpea el centro de Japón y activa la alerta por tsunami

El seísmo se produjo a las 16.53 h local en aguas del Pacífico, frente al norte de la prefectura de Iwate. Las sacudidas fueron tan intensas que hicieron temblar grandes edificios incluso en Tokio, a varios cientos de kilómetros de distancia. Las autoridades han instado a los residentes de las áreas afectadas a evacuar hacia zonas elevadas y seguras como medida de precaución.

| etiquetas: teremoto , japon , tsunami
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6 comentarios
29 6 0 K 248 actualidad
josde #3 josde
#2 Y sin peligro y barata.
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cocolisto #6 cocolisto
¿Alguna central nuclear que nos alegre la mañana? {0x1f601}
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josde #1 josde
Ya están acostumbrados, cada dos por tres tienen un terremoto acompañado de Tsunami después.
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Cehona #2 Cehona
#1 El tren bala Aomori ha suspendido sus operaciones
Vigilando central nuclear Fukushima.

Energía segura.
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placeres #4 placeres *
Video del terremoto de la camara de un puerto justo enfrente a la zona cero.
www.youtube.com/watch?v=l9tWkq83ypQ
No se ve mucho pero creo que ese el mismo muro de hormigón que se hizo famoso hace 15 años con el agua superando la barrera

Aqui hay un directo como parece que llega, se reportan olas de 30-50 centímetros.
www.youtube.com/watch?v=dbUXhHToBYU
Veo que cerraron la otra noticia.
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#5 pandasucks
Se espera la llegada de Gotzilla a sus costas
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menéame