Un terremoto de magnitud de 7,4 golpea el centro de Japón y activa la alerta por tsunami

El seísmo se produjo a las 16.53 h local en aguas del Pacífico, frente al norte de la prefectura de Iwate. Las sacudidas fueron tan intensas que hicieron temblar grandes edificios incluso en Tokio, a varios cientos de kilómetros de distancia. Las autoridades han instado a los residentes de las áreas afectadas a evacuar hacia zonas elevadas y seguras como medida de precaución.