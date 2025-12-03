James Cameron prohibió el uso de IA generativa en ‘Avatar: Fuego y ceniza’: “Honramos y celebramos a los actores, no los reemplazamos”

James Cameron quiso dejar claro, antes del estreno mundial de “Avatar: Fuego y ceniza”, que la nueva entrega de su franquicia no utilizó IA generativa en ninguna etapa de creación de personajes. En declaraciones a ComicBook.com, el director ganador del Óscar explicó que no se trata de una posición de rechazo absoluto hacia la tecnología, sino de una necesidad de corregir suposiciones erróneas del público sobre el uso de la captura de movimiento en la saga.
Ese "privilegio" que él tiene por ser quien es, no está en los planes de Hollywood, ni de coña.
¡Ojo! Que soy consciente que esto significa que el mundo se va a poder llenar de mierda por todos lados, pero quiero señalar que Hollywood aquí, no es el villano, sino que probablemente acabe siendo una víctima más. Si pudiesen elegir, no dudes que a Hollywood le interesaría que esta tecnología desapareciese del mundo.