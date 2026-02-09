edición general
5 meneos
13 clics

Jaime Mayor Oreja dice que «ETA se creó para terminar con las ideas cristianas»

Jaime Mayor Oreja afirmó la pasada semana en Mallorca que «ETA se creó para terminar con las ideas cristianas», a lo que añadió que «cuando nació ETA la represión franquista era muy leve y no se perseguía a los nacionalistas como nos han hecho creer».

| etiquetas: jaime mayor oreja , eta , ideas cristianas
4 1 1 K 54 politica
12 comentarios
4 1 1 K 54 politica
Comentarios destacados:      
javibaz #1 javibaz
«cuando nació ETA la represión franquista era muy leve y no se perseguía a los nacionalistas como nos han hecho creer».
Yo si te creo hermana. :palm: :palm: :palm:
9 K 129
skaworld #3 skaworld
#1 #2 Suele pasar, en tiempos de extraordinara placidez se te montan guerrillas armadas porque la gente es que cuando esta tan placida es muy de coger las armas. Por eso no podeis tener cosas bonitas.

Alto analista oiga
3 K 60
pepel #10 pepel
#1 Tú no debiste sufrir la Ley de Vagos y Maleantes.
0 K 20
themarquesito #2 themarquesito
Hay por ahí un libro muy conocido titulado "ETA nació en el seminario"
7 K 109
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Me has leido el pensamiento.

www.amazon.es/Eta-nacio-seminario-Colección-Buhardilla/dp/8488485247

Aunque claro, de unos que se invetaron el bulo de que Nerón quemó Roma ¿qué esperas?
1 K 26
themarquesito #6 themarquesito
#4 La idea de que el incendio de Roma fue cosa de Nerón procede de Suetonio, Tácito, y Dión Casio, que no son precisamente autores cristianos
0 K 20
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

Pero los cristianos le dieron pábulo y publicidad por siglos y siglos.
1 K 17
Gandark_S1rk #9 Gandark_S1rk
te juro que hay veces que desearia una banda tributo.
0 K 10
#11 fremen11
Claro y por eso atentaban contra los curas y quemaban iglesias............hijodelagranputa
0 K 8
#7 Licotero
Mayor Oreja, menor cerebro
0 K 6
#12 famufa
#7 El total de materia que forma el conjunto "cabeza" tiende a ser el mismo, por lo que si una parte de ella (digamos nariz, oreja...) tiende a llevarse una gran parte, otras partes (digamos cerebro...) se resienten.
0 K 7

menéame