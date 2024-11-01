edición general
Izquierda Unida hace el ridículo  

Os cuento lo que ha ocurrido entre Podemos e Izquierda Unida en Aragón: Izquierda Unida rompe el acuerdo con Podemos en Aragón y lo que es peor, filtra a la prensa que la culpa es de Podemos porque ha roto las negociaciones.

comentarios
#5 covacho
No importa cuando leas esto.
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
Ya, claro...

Por eso Chunta Aragonesista también señala a Podemos por su veto a otros desde Madrid, y eso que va separado de Sumar (del que dice lo mismo, que deciden desde Madrid).

Sí el mensaje que tiene Podemos es el de este tío, de decir que los otros partidos están llenos de mala gente (que es lo que hace todo el video sin aportar ningún tipo de dato), vamos en dirección contraria.
Supercinexin #7 Supercinexin
Izquierda Hundida debió desaparecer en el 15-M.
javierchiclana #9 javierchiclana *
#0 ¿Quién es el señor que habla, tiene alguna responsabilidad en Podemos?... es la información mínima para saber si esto es relevante.
carakola #10 carakola
#9 Home, lo relevante debería ser el contenido. Sé que es de Podemos (o eso dice el) y que da su opinión. Y es bastante consistente desde que me suscribí la canal. El video me ha llamado la atención por llevar la contraria a los grandes medios y opinólogos de la cloaca. Y me parece consistente que sea de Podemos.
javierchiclana #12 javierchiclana *
#10 Pues el remitente en este caso es bastante importante para saber si maneja fuentes primarias o de oídas.
Pertinax #3 Pertinax *
¡Lenguas de alondra, morros de nutria, bazos de ocelote!
Skiner #13 Skiner *
#3 #0 ¿Este sujeto que habla quien es? Sólo dice cosas malas y no aporta ninguna prueba de nada.
En vez de tanta bobada se tenían que sentar en una mesa y hacer un "programa, programa, programa" como decía Julio Anguita y dejarse de tanta tontería.
Si resulta que IU en Aragón dicen una cosa, la misma que dice la Chunta, que es que Podemos sólo pone problemas...
¿Pues no será que Podemos algo no esta haciendo bien?
Skiner #15 Skiner
#13 A la gente de Aragón estas peleas no le interesan, lo que le interesa es que no siga un gobierno cada vez más de extrema derecha, no se como no se dan cuenta.
Battlestar #6 Battlestar
Siempre se repite la misma histoooooria, y ya no puedo más, ya no puedo más...
www.youtube.com/watch?v=nZShzrtpq6A
carakola #11 carakola *
#6 Me acuerdo de la ilusión cuando tenían resultados y se unían con IU y todos contentos. Desde que intentan acabar con ellos todo es lo mismo, una y otra vez. Así es como se siente el votante de izquierdas: www.youtube.com/watch?v=7oR79ja1u-o
MalvadoAspersor #14 MalvadoAspersor
Joder con el Frente Popular de Judea, qué exquisitos...
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
antigua? :troll:
carakola #2 carakola
#1 Trolazo :-P Habla de ahora, otra vez xD
#4 Nasser
#2 si no te gusta: trola
