Izquierda Unida hace el ridículo  

Os cuento lo que ha ocurrido entre Podemos e Izquierda Unida en Aragón: Izquierda Unida rompe el acuerdo con Podemos en Aragón y lo que es peor, filtra a la prensa que la culpa es de Podemos porque ha roto las negociaciones.
Por eso Chunta Aragonesista también señala a Podemos por su veto a otros desde Madrid, y eso que va separado de Sumar (del que dice lo mismo, que deciden desde Madrid).
Sí el mensaje que tiene Podemos es el de este tío, de decir que los otros partidos están llenos de mala gente (que es lo que hace todo el video sin aportar ningún tipo de dato), vamos en dirección contraria.
En vez de tanta bobada se tenían que sentar en una mesa y hacer un "programa, programa, programa" como decía Julio Anguita y dejarse de tanta tontería.
Si resulta que IU en Aragón dicen una cosa, la misma que dice la Chunta, que es que Podemos sólo pone problemas...
¿Pues no será que Podemos algo no esta haciendo bien?
