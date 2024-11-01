La izquierda frente al caos

En la izquierda, el PSOE, sigue siendo teóricamente socialdemócrata, aunque en su praxis cortoplacista solo se oye su ruido “antifa”. Respecto a la “izquierda transformadora”, mayoritariamente woke, su atomización y peleas internas la hacen irrelevante. Resumiendo, ante la crisis del neoliberalismo, ningún partido ofrece a la sociedad un proyecto positivo, un qué hacer para escapar de un futuro negro, un conjunto normativo de medidas compatibles entre sí coherente con un modelo de principios reconocibles por el electorado.
| etiquetas: neoliberalismo , fracaso , fascismo , ideología , polarización , izquierda