edición general
3 meneos
5 clics

La izquierda fragmentada y el precio de la coherencia

La izquierda a la izquierda del PSOE en Aragón vuelve a afrontar una cita electoral con un problema tan conocido como persistente, la fragmentación. IU más Sumar, Podemos y Chunta Aragonesista concurren, una vez más, sin un proyecto unitario, apelando cada uno a su identidad, a su historia y a su electorado propio. La decisión tiene virtudes políticas evidentes, pero también un coste electoral que la experiencia y la doctrina advierten con claridad.

| etiquetas: izquierda , españa , aragón
2 1 0 K 32 politica
12 comentarios
2 1 0 K 32 politica
Comentarios destacados:    
#2 anamabel *
A Podemos ya es difícil clasificarlo como un partido muy de izquierdas. El discurso de la propiedad pública de los medios de producción, la justicia social, etc. está bastante diluido y en un segundo, o tercer plano, por detrás del programa político centrado en el feminismo de cuarta ola queer. Tienen además una guerra abierta contra las terfas del PSOE que parece ocupar mucho más espacio del que debería. Yo creo que más que un partido de izquierdas, así en general, son un partido de gremio, de nicho, y cada día más irrelevante, una pena.
3 K 16
skaworld #3 skaworld
#2 Pos ya es curioso, porque si nos ponemos estrictos a hechos y no a yo creo que yo percibo cualo, Podemos ha sido el partido que más ha empujado a hacer políticas de izquierda en este país desde que yo tengo uso de razón...
Cosa que le ha costado ser tambien el partido más atacado mediática y judicialmente en este país a un nivel solo comparable a la izquierda abertxale.
9 K 98
#10 Alcalino
#3 creo que es importantísimo que haya un partido a la izquierda del PSOE para que, como tú dices, obligue al PSOE a sacar propuestas sociales que se otra forma no sacaria.

Pero uno, a lo sumo dos partidos. No cuatro.

Porque esa atomización fragmenta el voto y debilita al bloque en su conjunto. Además de dar una pésima imagen: si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos, que se puede esperar de ellos en una coalición de gobierno?
0 K 9
skaworld #11 skaworld
#10 Sip? Pos a mi me gusta que haya diferentes partidos que recojan las diferentes sensibilidades de izquierda con los que identificarte. El problema no es que haya demasiados partidos de izquierda siempre y cuando se pongan de acuerdo sobre minimos y se organicen permitiendo la gobernabilidad lo cual... Es exactamente lo que lleva pasando en España los ultimos 6 años (el bloque de izquierdas permitiendo que gobierne el centro derecha del PSOE con constante tirones de orejas pa barrer pa…   » ver todo el comentario
0 K 14
#5 Alcalino
#2 estoy de acuerdo. Creo que la defensa del feminismo de podemos destaca tanto en el día a día, que cuando salen a denunciar otra cosa como temas laborales o el genocidio de Gaza, suena a postizo

Y no hay nada de malo en ser un partido monotemático, tenemos partidos como PACMA con un programa muy simple y muy claro, pero luego los resultados electorales son los que son
0 K 9
Ludovicio #9 Ludovicio
#5 #2 Parece que la propaganda funciona.
Se ha hecho mucho marketing para que lo veáis exactamente así.
0 K 14
#12 anamabel
#9 Yo no sólo lo veo así, lo he vivido así, desde dentro. Desde 2014 a 2023 concretamente.
0 K 9
#6 guillersk
Insertar chiste del frente popular de Judea
0 K 10
nemesisreptante #7 nemesisreptante
Es importante que se presenten por separado para luego poder votar siempre lo mismo :wall:
0 K 10
efectogamonal #1 efectogamonal
Hizkierda,ke hizkierda? {0x1f525}
0 K 9
#8 Alcalino
Bueno. Está el hecho de que en función de los escaños que consigues, luego tienes más o menos fuerza para negociar propuestas.

El problema más bien es que cada uno de estos partidos prefiere ser el rey de un país pequeño, que el conde de un país grande
0 K 9
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
politicas de postuero, mas centradas para decir como molo a los de fuera aunque lien un pandemonium donde tienen que gobernar.
0 K 7

menéame