La izquierda fragmentada y el precio de la coherencia

La izquierda a la izquierda del PSOE en Aragón vuelve a afrontar una cita electoral con un problema tan conocido como persistente, la fragmentación. IU más Sumar, Podemos y Chunta Aragonesista concurren, una vez más, sin un proyecto unitario, apelando cada uno a su identidad, a su historia y a su electorado propio. La decisión tiene virtudes políticas evidentes, pero también un coste electoral que la experiencia y la doctrina advierten con claridad.
Cosa que le ha costado ser tambien el partido más atacado mediática y judicialmente en este país a un nivel solo comparable a la izquierda abertxale.
Pero uno, a lo sumo dos partidos. No cuatro.
Porque esa atomización fragmenta el voto y debilita al bloque en su conjunto. Además de dar una pésima imagen: si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos, que se puede esperar de ellos en una coalición de gobierno?
Y no hay nada de malo en ser un partido monotemático, tenemos partidos como PACMA con un programa muy simple y muy claro, pero luego los resultados electorales son los que son
Se ha hecho mucho marketing para que lo veáis exactamente así.
El problema más bien es que cada uno de estos partidos prefiere ser el rey de un país pequeño, que el conde de un país grande