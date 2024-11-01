La Izquierda cae en Aragon | Analisis  

Análisis del 8-F en Aragón: la izquierda estatal se desploma, PSOE iguala su peor marca, PP gana perdiendo escaños, Vox dobla y la sorpresa es la subida de la Chunta Aragonesista (CHA) con Jorge Pueyo. ¿Qué explica la caída de Sumar y Podemos en Aragón? ¿Cómo afecta el mapa del 8-F a pactos, gobernabilidad y al futuro de la izquierda aragonesa?