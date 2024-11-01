La Izquierda cae en Aragon | Analisis  

edición general
Análisis del 8-F en Aragón: la izquierda estatal se desploma, PSOE iguala su peor marca, PP gana perdiendo escaños, Vox dobla y la sorpresa es la subida de la Chunta Aragonesista (CHA) con Jorge Pueyo. ¿Qué explica la caída de Sumar y Podemos en Aragón? ¿Cómo afecta el mapa del 8-F a pactos, gobernabilidad y al futuro de la izquierda aragonesa?

#2 Febrero2027
Son las 2 de la tarde. Todavía es muy pronto pero en cuanto se despierte Belarra, espero escuchar sus explicaciones
2 K 20
duende #3 duende
#2 ¿Explicaciones de Belarra?, los votantes son fascistas, habrá que sustituirlos.
2 K 29
Chinchorro #4 Chinchorro
#2 Qué poco te duran las cuentas, premoh. Ale al tacho :troll:
4 K 59
Kantinero #5 Kantinero
#4 Llevo años diciéndole lo mismo
0 K 11
duende #1 duende *
De los pocos youtubers de izquierdas que sigo, con capacidad de crítica y un cerebro funcional.
1 K 19
Skiner #6 Skiner *
Vaya análisis de pacotilla del sujeto este.
No habla absolutamente nada de la realidad de Aragón.
0 K 7
Skiner #7 Skiner
#6
#0 A mí me daría vergüenza colgar videos de un sujeto ridículo como este que no dice nada aprovechable.
Sólo tiene las putas en la boca durante muchos minutos e insultos.
0 K 7

