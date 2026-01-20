La izquierda en Aragón: negociando como nunca, separados como siempre

Respecto a IU, afirman que «Podemos era quién más interés tenía en la unidad», que hablaron de la condición programática y que había coincidencia en muchos puntos. Los morados explican que hicieron la última oferta a IU el mismo día 26 por la mañana, y les acusan de tener ya cerrado un pacto con Sumar mientras seguían negociando con ellos.
| etiquetas: izquierda , aragón , negociando , separados , siempre
IU y CHA sí llegaron a sentarse, aunque parece que con pocas esperanzas, ya que, como señalan fuentes de IU a este medio, Chunta nunca ha querido unidad en los procesos autonómicos, porque consideran que si van con otras formaciones se diluyen y pierden su identidad.
A Podemos, detallan, les propusieron un reparto igualitario (50-50) de recursos y visibilidad, pero el problema fue quién lideraba la lista. Confirman esa última oferta del día 26 y la concretan
… » ver todo el comentario
Lo he contado más de una vez pero de tener catorce diputados en estas elecciones probablemente se conviertan en extraparlamentarios. Y no tienen ahora mismo ni un solo concejal en ningún sitio de Aragón.
Si hubieran sido un poco hábiles Podemos tendría que haberse pegado de la fuerza histórica que tiene IU, que, con todos sus fallos, tiene una militancia super fiel y un suelo de votos.
CHA iba a lo suyo pero creo que el experimento les va a salir mal. Es un partido que se ha puesto las botas en otro tiempo de darse cuchilladas internas y ahora todos quieren su poltronilla. #1 #4
Si hubieran sido un poco hábiles podemos tendría que haber tirado de los recursos de IU, porque ahora mismo en Aragón están acabados.
Esto va que se quiera votar izquierda o no.