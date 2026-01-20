edición general
La izquierda en Aragón: negociando como nunca, separados como siempre

Respecto a IU, afirman que «Podemos era quién más interés tenía en la unidad», que hablaron de la condición programática y que había coincidencia en muchos puntos. Los morados explican que hicieron la última oferta a IU el mismo día 26 por la mañana, y les acusan de tener ya cerrado un pacto con Sumar mientras seguían negociando con ellos.

Harkon #3 Harkon *
De la propia noticia

IU y CHA sí llegaron a sentarse, aunque parece que con pocas esperanzas, ya que, como señalan fuentes de IU a este medio, Chunta nunca ha querido unidad en los procesos autonómicos, porque consideran que si van con otras formaciones se diluyen y pierden su identidad.

A Podemos, detallan, les propusieron un reparto igualitario (50-50) de recursos y visibilidad, pero el problema fue quién lideraba la lista. Confirman esa última oferta del día 26 y la concretan

Cuazga #1 Cuazga
Todos los partidos de izquierda quieren dividir la izquierda menos el mío.
#4 DonaldBlake
#1 Yo creo que los partidos de "izquierdas" están llenos de topos de derechas. No se entiende de otra manera que gente que, se supone, tiene un ideario en el que el bien común está por encima del individual, haga todo lo contrario. Actúan como capitalistas que sólo miran su propio ombligo.
cromax #5 cromax *
Podemos ha protagonizado en Aragón un suicidio a cámara lenta.
Lo he contado más de una vez pero de tener catorce diputados en estas elecciones probablemente se conviertan en extraparlamentarios. Y no tienen ahora mismo ni un solo concejal en ningún sitio de Aragón.
Si hubieran sido un poco hábiles Podemos tendría que haberse pegado de la fuerza histórica que tiene IU, que, con todos sus fallos, tiene una militancia super fiel y un suelo de votos.
CHA iba a lo suyo pero creo que el experimento les va a salir mal. Es un partido que se ha puesto las botas en otro tiempo de darse cuchilladas internas y ahora todos quieren su poltronilla. #1 #4
Pertinax #2 Pertinax *
Podemos e IU, 1 escaño cada uno. Tampoco es que tengan tanto que ofrecer en la negociación.
cromax #7 cromax
#2 Podemos está más cerca de sacar cero que uno.
Si hubieran sido un poco hábiles podemos tendría que haber tirado de los recursos de IU, porque ahora mismo en Aragón están acabados.
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia *
Que no os coman la cabeza. Esto no va de unión e ir juntitos a las urnas.
Esto va que se quiera votar izquierda o no.
