El IVA de la luz y el gas natural vuelve al 21% a partir del 1 de junio por la moderación de la inflación

Las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para compensar el encarecimiento de la energía empieza a desmontarse. A partir del 1 de junio, el IVA que se aplica a la luz, el gas natural y los pellets recuperara sus niveles habituales del 21%, después de que el INE haya confirmado que el precio de estos productos ha bajado respecto a hace un año. Lo mismo ocurrirá con el Impuesto Especial Eléctrico. Las rebajas fiscales sí se mantendrán para los combustibles.