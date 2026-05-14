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El IVA de la luz y el gas natural vuelve al 21% a partir del 1 de junio por la moderación de la inflación

El IVA de la luz y el gas natural vuelve al 21% a partir del 1 de junio por la moderación de la inflación

Las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para compensar el encarecimiento de la energía empieza a desmontarse. A partir del 1 de junio, el IVA que se aplica a la luz, el gas natural y los pellets recuperara sus niveles habituales del 21%, después de que el INE haya confirmado que el precio de estos productos ha bajado respecto a hace un año. Lo mismo ocurrirá con el Impuesto Especial Eléctrico. Las rebajas fiscales sí se mantendrán para los combustibles.

| etiquetas: energia , precios , presupuestos , economia
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7 comentarios
8 1 0 K 88 actualidad
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Y ahora todos los medios de derechas dirán que "el gobierno sube el IVA de luz y el gas"
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oceanon3d #5 oceanon3d
#2 Mira a #3
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Kleshk #1 Kleshk
Bueno, pues parece que tener luz y gas natural no es un derecho...
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Pacman #3 Pacman
Todo sea no se enfaden sus amos y estrechen las puertas giratorias
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eldarel #4 eldarel
Vaya. En la ofi manteníamos una porra para el IPC 2026. Yo apostaba por 4-4,5%

A ver qué sigue haciendo Zanahorio en Irán.
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Falk #6 Falk
Ya lo podrían dejar donde está. El 21% de IVA es una pasada. Nos hemos acostumbrado, pero es una salvajada pagar 1/5 parte de todo en impuestos.
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Chepacoletariado #7 Chepacoletariado
Gracias Sanxe. La luz y el agua son artículos de lujo que deber tener el tipo máximo de IVA. A ver qué se creen estos plebeyos. Que se compren un generador
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menéame