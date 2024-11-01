edición general
IU plantea al Gobierno una reforma fiscal centrada en grandes fortunas y empresas para recaudar 111.000 millones más

IU plantea al Gobierno una propuesta fiscal reforma fiscal progresiva para elevar la recaudación en 111.000 millones adicionales basada en la lucha contra el fraude fiscal y mayor carga fiscal a grandes fortunas y empresas.

XtrMnIO #3 XtrMnIO
Y tendremos a miles de muertos de hambre de derechas defendiendo a los pijos y a los patrones...
Beltenebros #1 Beltenebros
A ver si cunden las medidas anunciadas por el recientemente elegido alcalde de Nueva York.
Presi007 #5 Presi007
A ello se sumaría la eliminación de las ventajas fiscales a las 'socimis', a las sociedades de alquiler ed vivienda y la eliminación de la exención del IVA a la educación y sanidad privadas, entre otras medidas.
aupaatu #4 aupaatu *
Pobres millonarios, seguro que en Europa encuentran trabajadores que cobren menos y reciban más ayudas y no se han ido por patriotismo.
Andreham #2 Andreham
Si hay 111.000 millones para recaudar y la gente sigue pensando que "los ricos se irán" o que "se destruirá empleo" por cobrarlo yo ya no sé qué más necesitan para abrir los ojos.
#6 encurtido
#2 Son tan estrafalarias y alejadas de la realidad que quitan seriedad a IU. No son cosas que se puedan llevar a un Congreso de país civilizado.

Por ejemplo, contempla un impuesto estatal a las grandes fortunas, con un tipo efectivo del 1,5% a partir de un millón de euros para obtener 11.415 millones.

Esta locura no existe en ningún país del mundo, ni de cerca. Y no me creo que España sea el primer país dispuesto en estos inventos. Y como esta, tantas otras.
