IU plantea al Gobierno una reforma fiscal centrada en grandes fortunas y empresas para recaudar 111.000 millones más

IU plantea al Gobierno una propuesta fiscal reforma fiscal progresiva para elevar la recaudación en 111.000 millones adicionales basada en la lucha contra el fraude fiscal y mayor carga fiscal a grandes fortunas y empresas.
Por ejemplo, contempla un impuesto estatal a las grandes fortunas, con un tipo efectivo del 1,5% a partir de un millón de euros para obtener 11.415 millones.
Esta locura no existe en ningún país del mundo, ni de cerca. Y no me creo que España sea el primer país dispuesto en estos inventos. Y como esta, tantas otras.