IU, Más Madrid, los comunes y Sumar cierran el acuerdo madre para construir una nueva izquierda

Desde hace semanas un "grupo de trabajo" desarrolla este nuevo proyecto electoral. Se presentará en "enero o febrero". Dan el primer paso para reorganizar el espacio progresista

obmultimedia #3 obmultimedia
Vaya, un SUMAR 2.0, lo llamaran MULTIPLICAR.

y a Podemos que le vayan dando de nuevo. :wall: :wall: :wall:
5 K 55
tul #7 tul
#3 multiplicar por 0 patatero, eso van a hacer la banda de traidoires de sumar
3 K 37
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
#3 Fue Podemos quien les dijo que les fuesen dando cuando despues de concurrir a las elecciones dentro de la coalicion y tener 4 diputados(*) decidio abandonarla llevandoselos.

Unos diputados que no hubiese obtenido de concurrir sola ya que de ser asi no se hubiese unido a Sumar.
0 K 14
obmultimedia #14 obmultimedia
#13 Fue YoYolanda la que impuso la condicion de que Irene Montero no entrase en las listas dejando a la formacion en el ultimo puesto tras Mas Madrid, YoYolanda, ExComuns e IU.
1 K 17
Atusateelpelo #15 Atusateelpelo *
#14 Sumar puso sus condiciones, ¿acaso ahora Podemos es presidencialista y no tiene mas candidatos que I.M. que, por otra parte, es toxica politicamente?, y Podemos las acepto para incluirse en Sumar y concurrir a las elecciones.

Una vez con los diputados en el bolsillo salio corriendo con ellos sin mirar atras.

Que "la izquierda" acuerde sin contar con Podemos es posiblemente lo mas coherente que pueden hacer para que no se vuelva a repetir la historia.

"La 1ª vez que te engañan la culpa es del otro, la 2ª vez que te engañan la culpa es tuya."
0 K 14
obmultimedia #18 obmultimedia
#15 Ya para empezar SUMAR y Mas Madrid no son izquierda, son la version hacendado estatal y local del PSOE ( centro derecha).
IU se apunta a cualquier union con tal de no desaparecer y seguir chupando de la teta del estado.

Pedazo Caballo de Troya metió Pablo Iglesias como Ministra de Trabajo.
2 K 20
Atusateelpelo #19 Atusateelpelo
#18 Veo que, por lo que sea, ante hechos irrefutables cambias de tercio y te vas por los cerros de Ubeda.

Que sorpresa.

PD.- Que critiques a IU por pactar por no desaparecer despues de que Podemos pactase entrar en Sumar incluso aceptando que I.M no entrase en las listas apenas muestra el doble rasero que usas xD
0 K 14
RGr8888 #1 RGr8888
Otra nueva nueva izquierda
1 K 30
javierchiclana #6 javierchiclana
"Artículo para suscriptores":  media
0 K 20
obmultimedia #9 obmultimedia
#6 pulsando el modo lectura se ve al completo.
0 K 11
javierchiclana #10 javierchiclana
#9 Eso será en algunos navegadores:  media
0 K 20
obmultimedia #12 obmultimedia
#10 uso Firefox.
0 K 11
Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo
2026 el año de la verdadera izquierda
0 K 19
#20 Murciegalo
La hostia que se van a dar se va a oír en sebastopol.
0 K 16
#16 chocoleches
En vez de acuerdos, pactos y chorradas de despacho, lo que tendría que hacer la izquierda es asaltar las redes sociales. Yo quiero que en tiktok salga alguien de tanto en tanto explicando que los impuestos no son un robo.

Menos samba y más trabajar, hijos de puta,
0 K 12
elsnons #8 elsnons *
Liderada por un Rufián de rufianes ?
0 K 11
#17 Tensk *
Tranquila, Loretta.

Uys, que #_7 me tiene ignorado, cachis.
0 K 11
Pacman #2 Pacman
Disidentes!
0 K 11
aupaatu #11 aupaatu *
Entonces todos tienen en comun el referéndum para convertirnos en una República cofederada y no el Reino de España y la laicidad real del Estado, para empezar o seguimos con las dudas de si es el mometo.
Porque parece que seguimos la tradición cristiana de necesitar un profeta que nos dicte la tabla de la ley de las izquierda
0 K 9
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
No lo entienden, si de verdad quieren dar una esperanza a la izquierda son los que deberian dar un paso al lado y desaperecer para dar paso a los que vienen detras y que al menos puedan tener alguna oportunidad
0 K 7

