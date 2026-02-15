edición general
72 meneos
71 clics
Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza

Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza

De forma sistemática, el Ejército israelí busca el desmantelamiento del sistema de salud materna, ataca las maternidades y los bancos de semen, y asesina a madres y comadronas, evitando que nazcan todos aquellos palestinos que deberían venir.

| etiquetas: gaza , palestina , israel , madres , niños
47 25 0 K 384 actualidad
11 comentarios
47 25 0 K 384 actualidad
Comentarios destacados:      
Laro__ #1 Laro__
Titular honesto:

Informe detalla ataques a maternidades y centros de salud reproductiva en Gaza, con aumento de abortos espontáneos y nacimientos prematuros.

Un informe denuncia ataques sistemáticos del ejército israelí contra maternidades y centros de salud reproductiva en Gaza, lo que ha resultado en un aumento de abortos espontáneos, nacimientos prematuros y muertes relacionadas con el embarazo. La caída en la natalidad se atribuye a la destrucción de infraestructuras y las precarias condiciones de vida. Expertos y colectivos feministas califican la situación de 'genocidio reproductivo'.
5 K 54
Asimismov #3 Asimismov *
#1 antes habían acusado a Hamas de decapitar bebés, cuando eran sus sueños más húmedos.
Boicot a lsrael y a su economía, que es lo que podemos hacer los europeos de a pié.
7 K 95
Veelicus #6 Veelicus
Lo he dicho muchas veces, que se investigue la comida que entra en Palestina, que no me extrañaria nada que llevase alguna mierda que dejase a las mujeres palestinas esteriles. No lo digo en broma, el sionismo es el mal en la tierra.
1 K 30
Catapulta #5 Catapulta
Joder vaya titular. Como decir que Israel quiere impedir la formacion de ingenieros palestinos destruyendo sus escuelas. Lo hace por joderles la existencia y punto.
0 K 15
#4 Luiskelele
debe ser la brigada boosterfelix
0 K 11
#11 BoosterFelix
#9 En los últimos días he estado visitando otra galaxia. Veremos si puedo seguir manteniendo un pie en la Vía Láctea.
0 K 11
#7 BoosterFelix *
¿Impedir la reproducción del pueblo con ataques?

Está claro que los israelíes no conocen a mis amigos los defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza, y de combatir bombas con hijos.

Tranquilos. Cuando se hacen mayores de edad también se vuelven defensores de ese derecho. No podrán culparos a vosotros de haber ejercido ese derecho con ellos, como vosotros tampoco podéis culpar a vuestros queridos papis.

La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo…   » ver todo el comentario
0 K 11
#9 fliper
#7 Hacia tiempo que no comentabas en el tema
0 K 7
Mistico2 #8 Mistico2 *
En 1948, la Convención sobre el genocidio de Naciones Unidas definió el genocidio como cualquiera de los cinco actos "perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".
Estos son: matar a miembros del grupo, causarles graves daños físicos o mentales, imponer condiciones de vida destinadas a destruir al grupo, impedir los nacimientos y trasladar por la fuerza a los niños fuera del grupo.

El cuarto inciso de estos cinco…   » ver todo el comentario
0 K 9
Enero2025 #2 Enero2025 *
…. Mmmmm
0 K 7
#10 fliper
La convención se la pasan los sionistas (Israel/USA) por el forro del ojete, así que ya me dirás de que sirve
0 K 7

menéame