Israel trata de impedir la reproducción del pueblo palestino con ataques a las maternidades en Gaza

De forma sistemática, el Ejército israelí busca el desmantelamiento del sistema de salud materna, ataca las maternidades y los bancos de semen, y asesina a madres y comadronas, evitando que nazcan todos aquellos palestinos que deberían venir.
| etiquetas: gaza , palestina , israel , madres , niños
Informe detalla ataques a maternidades y centros de salud reproductiva en Gaza, con aumento de abortos espontáneos y nacimientos prematuros.
Un informe denuncia ataques sistemáticos del ejército israelí contra maternidades y centros de salud reproductiva en Gaza, lo que ha resultado en un aumento de abortos espontáneos, nacimientos prematuros y muertes relacionadas con el embarazo. La caída en la natalidad se atribuye a la destrucción de infraestructuras y las precarias condiciones de vida. Expertos y colectivos feministas califican la situación de 'genocidio reproductivo'.
Boicot a lsrael y a su economía, que es lo que podemos hacer los europeos de a pié.
Está claro que los israelíes no conocen a mis amigos los defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza, y de combatir bombas con hijos.
Tranquilos. Cuando se hacen mayores de edad también se vuelven defensores de ese derecho. No podrán culparos a vosotros de haber ejercido ese derecho con ellos, como vosotros tampoco podéis culpar a vuestros queridos papis.
La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo… » ver todo el comentario
Estos son: matar a miembros del grupo, causarles graves daños físicos o mentales, imponer condiciones de vida destinadas a destruir al grupo, impedir los nacimientos y trasladar por la fuerza a los niños fuera del grupo.
El cuarto inciso de estos cinco… » ver todo el comentario