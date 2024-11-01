En Israel tiene más castigo atacar una estatua de Jesús que torturar o asesinar a civiles palestinos

Israel ha expulsado del servicio militar y encarcelado durante 30 días a dos soldados por atacar una estatua de Cristo en Líbano, en contraste con otros muchos casos en los que uniformados han llevado a cabo actos más graves, incluido el abuso sexual, y no han sido investigados o condenados. Muchas de las personas que se indignaron ante la imagen de un soldado israelí destrozando una estatua, mostraron poca o ninguna indignación cuando Israel bombardeaba sitios e instituciones religiosas cristianas en Gaza; cuando se difundieron videos de....
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Si tenéis algún conocido de Vox, pasadle el vídeo y que sepa lo que vota.
Pero cuando las barbar de tu vecino...
"Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia"
"Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios"