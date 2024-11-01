En Israel tiene más castigo atacar una estatua de Jesús que torturar o asesinar a civiles palestinos

Israel ha expulsado del servicio militar y encarcelado durante 30 días a dos soldados por atacar una estatua de Cristo en Líbano, en contraste con otros muchos casos en los que uniformados han llevado a cabo actos más graves, incluido el abuso sexual, y no han sido investigados o condenados. Muchas de las personas que se indignaron ante la imagen de un soldado israelí destrozando una estatua, mostraron poca o ninguna indignación cuando Israel bombardeaba sitios e instituciones religiosas cristianas en Gaza; cuando se difundieron videos de....