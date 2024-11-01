edición general
Israel señalizará la 'línea amarilla' y advierte de que cualquiera que la cruce "será respondido con fuego"

Israel ha anunciado este viernes el inicio de un proceso de demarcación de la denominada "línea amarilla", la frontera provisional a la que sus tropas se replegaron dentro de la Franja de Gaza en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Según explicó el ministro de Defensa, Israel Katz, el objetivo es "determinar claramente" la posición de las fuerzas israelíes y advertir que "cualquier violación o intento de cruzar la línea será respondido con fuego".

| etiquetas: israel , advertencia , hamas , palestina , linea amarilla , genocidio
4 comentarios
#1 omega7767
pero si ya pegan tiros en la zona de paz ....
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Pena que los palestinos no tengan ejército ni armas con las que proteger sus fronteras de esta chusma codiciosa.

Deberían sacar a los israelíes invasores con los pies por delante.
Cosmos1917 #3 Cosmos1917 *
Vamos lo que siempre ha sido Gaza. Un campo de concentración sionista. Cuando la población crece mucho, realizan un genocidio, luego se retiran pero ya un poco menos....y a continuar la carnicería.

Putos sionistas.
#2 josejon
Ya sabemos como se dice 'paz' en hebreo: línea amarilla.
