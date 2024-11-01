Israel señalizará la 'línea amarilla' y advierte de que cualquiera que la cruce "será respondido con fuego"

Israel ha anunciado este viernes el inicio de un proceso de demarcación de la denominada "línea amarilla", la frontera provisional a la que sus tropas se replegaron dentro de la Franja de Gaza en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Según explicó el ministro de Defensa, Israel Katz, el objetivo es "determinar claramente" la posición de las fuerzas israelíes y advertir que "cualquier violación o intento de cruzar la línea será respondido con fuego".