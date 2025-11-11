edición general
8 meneos
8 clics
Israel quiere que ChatGPT le ayude a lavar su imagen en Estados Unidos

Israel quiere que ChatGPT le ayude a lavar su imagen en Estados Unidos

Israel es consciente de que sus acciones en Gaza han dañado su reputación en todo el mundo. Incluso en EE.UU., su aliado más firme. Así que ahora se ha propuesto lavar su imagen. Y para ello quiere la ayuda de ChatGPT. El Gobierno de Beniamin Netanyahu ha contratado a una empresa estadounidense llamada Clock Tower X para crear contenido digital proisraelí con el objetivo de condicionar los algoritmos de la inteligencia artificial. Según ha detallado el portal Responsible Statecraft , la idea es crear nuevos sitios web alineados con el punto ...

| etiquetas: israel , gaza , netanyahu , chatgpt , clock tower x , reputación , proisraelí
7 1 0 K 82 actualidad
5 comentarios
7 1 0 K 82 actualidad
#3 laruladelnorte
No hay lejia en el mundo para lavar tanta sangre. :clap:
4 K 57
silvano.jorge #1 silvano.jorge
Crear webs basura para manipular a la IA...
1 K 23
#5 jriguera
Se avecina nuevas granjas de bots en periodicos y agregadores como este.
1 K 18
Macadam #4 Macadam
Como cantaba Jara:
Y no limpiarán sus manos,
toda la lluvia del sur
0 K 16
maquingo #2 maquingo
Ni otro Holocausto lavaría su imagen
0 K 7

menéame