Israel quiere que ChatGPT le ayude a lavar su imagen en Estados Unidos

Israel es consciente de que sus acciones en Gaza han dañado su reputación en todo el mundo. Incluso en EE.UU., su aliado más firme. Así que ahora se ha propuesto lavar su imagen. Y para ello quiere la ayuda de ChatGPT. El Gobierno de Beniamin Netanyahu ha contratado a una empresa estadounidense llamada Clock Tower X para crear contenido digital proisraelí con el objetivo de condicionar los algoritmos de la inteligencia artificial. Según ha detallado el portal Responsible Statecraft , la idea es crear nuevos sitios web alineados con el punto ...