Israel no liberará al Dr. Hussam Abu Safiya como parte del acuerdo sobre Gaza

Israel ha dicho que no liberará a dos médicos palestinos detenidos, incluido el pediatra Hussam Abu Safiya, como parte del acuerdo de alto el fuego, dijo un funcionario de Hamas a CNN. Safiya fue golpeado y secuestrado por las fuerzas israelíes en Gaza durante una redada en el Hospital Kamal Adwan en diciembre del año pasado después de que se negó a abandonar a los pacientes bajo asedio.