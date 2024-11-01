Israel no liberará al Dr. Hussam Abu Safiya como parte del acuerdo sobre Gaza

Israel ha dicho que no liberará a dos médicos palestinos detenidos, incluido el pediatra Hussam Abu Safiya, como parte del acuerdo de alto el fuego, dijo un funcionario de Hamas a CNN. Safiya fue golpeado y secuestrado por las fuerzas israelíes en Gaza durante una redada en el Hospital Kamal Adwan en diciembre del año pasado después de que se negó a abandonar a los pacientes bajo asedio.
| etiquetas: israel , palestina , sionismo , genocidio , gaza , crimen , de , guerra , dr. , hussam
El genocidio se ha cometido y dudo que haya parado.
Pero los culpables no han sido juzgados ni los der chis del pueblo palestino restituidos.
Ni olvido ni perdón
A ver si nos acordamos también del Sáhara.
Aquí se han movido para que no los "echen" de Eurovision ni de las competiciones deportivas, que se les estaba poniendo la cosa calentita pero una vez que se enfríe les va a dar igual todo. Que matar niños da igual, pero que no le dejen cantar en la mierda de Eurovision, eso no...