Israel no liberará al Dr. Hussam Abu Safiya como parte del acuerdo sobre Gaza

Israel ha dicho que no liberará a dos médicos palestinos detenidos, incluido el pediatra Hussam Abu Safiya, como parte del acuerdo de alto el fuego, dijo un funcionario de Hamas a CNN. Safiya fue golpeado y secuestrado por las fuerzas israelíes en Gaza durante una redada en el Hospital Kamal Adwan en diciembre del año pasado después de que se negó a abandonar a los pacientes bajo asedio.

| etiquetas: israel , palestina , sionismo , genocidio , gaza , crimen , de , guerra , dr. , hussam
perrico #6 perrico
Que no se nos olvide seguir boicoteando a Israel incluso cuando dejen de caer bombas.
El genocidio se ha cometido y dudo que haya parado.
Pero los culpables no han sido juzgados ni los der chis del pueblo palestino restituidos.
#7 pirat
#6 BDS
Ni olvido ni perdón
A ver si nos acordamos también del Sáhara.
#9 soberao
#6 El apartheid sigue y el genocidio seguirá aunque no salga en las noticias como ha seguido desde 1948.
Aquí se han movido para que no los "echen" de Eurovision ni de las competiciones deportivas, que se les estaba poniendo la cosa calentita pero una vez que se enfríe les va a dar igual todo. Que matar niños da igual, pero que no le dejen cantar en la mierda de Eurovision, eso no...
Ovlak #3 Ovlak
A saber en qué estado habrán dejado al pobre médico los sioniazis para querer ocultarlo, si es que directamente no se lo han llevado por delante.
Supercinexin #2 Supercinexin
Tampoco es que tenga demasiada importancia: a todos los que ha liberado ahora también los matará más tarde. Ésto es sólo una pausa técnica.
#5 Pitchford
Quieren mantener prisioneros-rehenes de calidad.. Veremos lo que le importan estos rehenes al mundo..
Magog #4 Magog
Hemos matado a la mayoria de niños, tampoco hacen falta
Meneanauta #1 Meneanauta *
Tranquilos, que ya va Trump a exigir que cumplan con el acuerdo y que lo liberen
XtrMnIO #8 XtrMnIO *
Lo tiene secuestrado por ser un peligroso salvador de vidas inocentes.
