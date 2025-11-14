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Israel intensifica la limpieza étnica de Cisjordania con escuadrones terroristas, según expertos

Israel intensifica la limpieza étnica de Cisjordania con escuadrones terroristas, según expertos

Expertos independientes en derechos humanos condenaron este jueves “la campaña cada vez más intensa de limpieza étnica y anexión que lleva a cabo Israel en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, caracterizada por el desplazamiento forzoso de palestinos y la escalada de violencia por parte de las fuerzas de seguridad israelíes y los colonos, que aterrorizan a las comunidades palestinas”. “Con el telón de fondo de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán y el Líbano, Israel está intensificando la limpieza étnica y la...

| etiquetas: israel , limpieza étnica , cisjordania , escuadrones , terrorismo
29 6 0 K 323 actualidad
4 comentarios
29 6 0 K 323 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Y de esto ¿qué ha dicho el G7?
10 K 152
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
#1 Los líderes del G7 han reafirmado el derecho de Israel a defenderse. Luego han advertido que quienes cometan crímenes de guerra o actos de genocidio en Ucrania deberán rendir cuentas.

O alguna mierda asi :roll:
Hoy por hoy, occidente es pura decadencia.
4 K 58
Io76 #3 Io76
Los mayores patrocinadores de grupos terroristas son los anglosionistas, desde Rusia a Suramérica.
1 K 19

menéame