Israel intensifica la limpieza étnica de Cisjordania con escuadrones terroristas, según expertos

Expertos independientes en derechos humanos condenaron este jueves “la campaña cada vez más intensa de limpieza étnica y anexión que lleva a cabo Israel en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, caracterizada por el desplazamiento forzoso de palestinos y la escalada de violencia por parte de las fuerzas de seguridad israelíes y los colonos, que aterrorizan a las comunidades palestinas”. “Con el telón de fondo de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán y el Líbano, Israel está intensificando la limpieza étnica y la...