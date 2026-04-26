·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12010
clics
VIDEO: Toda la secuencia es maravillosamente esperpéntica
7920
clics
La picha de C-3PO, el gran misterio de la saga Star Wars que conecta un cromo maldito y una "deformidad" en el mítico droide creado por George Lucas
10323
clics
El Espejismo de la Metrópoli: Por qué el modelo de ciudad en España es una olla a presión
7315
clics
Las redes se rinden ante el invitado que no dejó de comer tras el tiroteo en la cena de los corresponsales con Trump
7331
clics
Pregunta a una panadero que vende muchísimo por qué no abre también por las tardes y su respuesta es para reflexionar profundo
más votadas
485
Hace 4 años dijeron que España iba a quebrar
355
Sawe es el primer hombre de la historia en bajar de las dos horas en un maratón
229
Motos, televisores y sofás: así saquean los soldados israelíes los pueblos de Líbano
369
La paradoja del trabajador que se cree rico: una reflexión jurídica y socioeconómica sobre la conciencia de clase
440
Cómo rastreamos el oro del gobierno estadounidense hasta un cártel de drogas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
10
clics
Israel impone en Líbano el modelo de Gaza y acelera la limpieza étnica en plena tregua
El ejército israelí arrasa decenas de aldeas para alejar a Hezbolá en un proyecto que los expertos denuncian como desproporcionado y contrario al derecho internacional.
|
etiquetas
:
israel
,
libano
,
limpieza étnica
,
gaza
10
3
0
K
157
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
0
K
157
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
luckyy
El Modelo Gaza.
Vaya periodismo !!!!
2
K
37
#1
MiguelDeUnamano
*
Más motivos, como si hiciesen falta, para que la UE rompa todo tipo de relaciones con Israel, pero nada cambiará.
2
K
36
#3
Albarkas
Y luego quieren que les respeten...
1
K
28
#2
laruladelnorte
. El ministro de Defensa, Israel Katz, admite abiertamente que el objetivo es borrar las aldeas fronterizas de la faz de la tierra, demoliendo también “todas las casas”, para no dejar nada en pie donde puedan esconderse milicianos de Hezbolá.
Arrasan con todo por si acaso...encima con la disculpa de Hezbolá.
1
K
20
#6
Mltfrtk
Israel, el pueblo amigo
0
K
17
#5
wata
Supongo que los libaneses han pasado automáticamente a ser antisemitas y deben desaparecer de la faz de la tierra.
Estos malnacidos sionistas no tienen cabida en el mundo actual.
Todos los que no cortan relaciones con ellos son cómplices, todos.
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Vaya periodismo !!!!
Arrasan con todo por si acaso...encima con la disculpa de Hezbolá.
Estos malnacidos sionistas no tienen cabida en el mundo actual.
Todos los que no cortan relaciones con ellos son cómplices, todos.