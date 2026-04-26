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Israel impone en Líbano el modelo de Gaza y acelera la limpieza étnica en plena tregua

El ejército israelí arrasa decenas de aldeas para alejar a Hezbolá en un proyecto que los expertos denuncian como desproporcionado y contrario al derecho internacional.

| etiquetas: israel , libano , limpieza étnica , gaza
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6 comentarios
10 3 0 K 157 actualidad
#4 luckyy
El Modelo Gaza.
Vaya periodismo !!!!
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MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano *
Más motivos, como si hiciesen falta, para que la UE rompa todo tipo de relaciones con Israel, pero nada cambiará.
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#3 Albarkas
Y luego quieren que les respeten...
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#2 laruladelnorte
. El ministro de Defensa, Israel Katz, admite abiertamente que el objetivo es borrar las aldeas fronterizas de la faz de la tierra, demoliendo también “todas las casas”, para no dejar nada en pie donde puedan esconderse milicianos de Hezbolá.

Arrasan con todo por si acaso...encima con la disculpa de Hezbolá. :clap:
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Mltfrtk #6 Mltfrtk
Israel, el pueblo amigo :hug:
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wata #5 wata
Supongo que los libaneses han pasado automáticamente a ser antisemitas y deben desaparecer de la faz de la tierra.
Estos malnacidos sionistas no tienen cabida en el mundo actual.
Todos los que no cortan relaciones con ellos son cómplices, todos.
0 K 11

menéame